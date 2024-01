नीतीश कुमार ने जो किया, ऐसा राजनीति में पहले कभी नहीं हुआ, जनता हिसाब करेगी: शरद पवार

मुंबई: नीतीश कुमार (Nitish Kumar) कल तक गठबंधन के साथ मुख्यमंत्री थे. अब वह बीजेपी के साथ नौवीं बार शपथ ले चुके हैं. 18 महीने पहले ही वह बीजेपी का साथ छोड़ गठबंधन के साथ आये थे. वह एक बार फिर वह बीजेपी के साथ लौट गए हैं. नीतीश कुमार ने नौवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेकर सबको चौंका दिया. इसे लेकर विपक्षी दलों ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा है. शरद पवार भी पीछे नहीं रहे. शरद पवार ने नीतीश कुमार को लेकर निशाना साधा है.

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष शरद पवार (Sharad Pawar) ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के ‘बार-बार पाला बदलने’ की राजनीति का जनता करारा जवाब देगी. शरद पवार ने एक वीडियो जारी करके कहा कि वह नीतीश ही थे, जिन्होंने विपक्षी दलों को एकसाथ लाने की प्रक्रिया शुरू की और पार्टियों को पटना में आमंत्रित किया था.

शरद पवार ने कहा कि ‘पटना में जो कुछ भी हुआ, इतने कम समय में ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी गई. मुझे याद है कि नीतीश कुमार ने ही फोन किया था. पिछले 10-15 दिनों में ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने एक विचारधारा को छोड़ दिया और आज बीजेपी में शामिल हो गए. सरकार बना ली. पिछले 10 दिनों में ऐसा नहीं लग रहा था कि वह ऐसा कोई कदम उठाएंगे. इसके विपरीत वह बीजेपी के खिलाफ भूमिका निभा रहे थे. और अचानक बीजेपी (BJP) में ही चले गए. भविष्य में जनता उन्हें उनकी भूमिका के लिए सबक जरूर सिखाएगी.”

#WATCH | On Nitish Kumar taking oath as Bihar CM after joining NDA, NCP chief Sharad Pawar says, “Whatever happened in Patna, such a situation was never seen before in such a short period of time…I remember it was Nitish Kumar who had called all the non-BJP parties to… pic.twitter.com/T996TAYa5J

