Maharashtra Coronavirus News: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना वायरस से देश में 1 लाख 26 हजार से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, वहीं संक्रमितों का आंकड़ा बढ़कर 85 लाख के पार पहुंच गया है. इस बीच देश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में स्कूल और धार्मिक स्थान खोले जाने को लेकर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने बयान दिया है. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया, 'हम सभी एहतियाती कदम उठाते हुए दिवाली के बाद स्कूलों को फिर से खोलने (School Reopen News) पर विचार कर रहे हैं. धार्मिक स्थलों को भी खोलने की अनुमति दी जाएगी.

We are in talks with the Centre for the resumption of Mumbai local services for general public. The decision will be taken soon: Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray

उन्होंने कहा कि हम आम लोगों के लिए मुंबई में स्थानीय सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए केंद्र के साथ बातचीत कर रहे हैं. जल्द ही इस बारे में कोई फैसला लिया जाएगा.

Pollution can increase the impact of #COVID19. I appeal to people to not burn firecrackers rather lit earthen lamps. 15 days post-Diwali will be crucial, we should be cautious so that the need for lockdown does not arise again: Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray https://t.co/Jnfb5xshDT

