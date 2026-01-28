  • Hindi
Who Is Rutuja Patil: कौन हैं रुतुजा पाटिल? अजित पवार के छोटे बेटे जय से हाल ही में हुई है शादी

Who Is Rutuja Patil: अजित पवार के छोटे बेटे जय और रुतुजा पाटिल की शादी बीते साल दिसंबर में ही हुई है. जय और रुतुजा लंबे समय से एक दूसरे को जानते थे.

Who Is Rutuja Patil: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई. महाराष्ट्र के बारामती के पास लैंडिंग के दौरान प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें अजित पवार समेत विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई. NCP नेता अजित पवार के अलावा विमान में और 4 लोग सवार थे. नागरिक उड्डयन अधिकारियों के मुताबिक, विमान सुबह करीब 8:48 बजे रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास लैंडिंग के दौरान कंट्रोल खो बैठा. इसके बाद अजित पवार का विमान रनवे से टकराया और जलकर खाक हो गया. चश्मदीदों ने बताया कि लैंडिंग की कोशिश के दौरान उन्होंने विमान को लड़खड़ाते हुए देखा और फिर पलक झपकते ही वह आग का गोला बन गया. चश्मदीदों ने बताया कि विमान में कई धमाके भी हुए. आइये जानते हैं अजित पवार के परिवार में कौन-कौन है?

कौन हैं रुतुजा पाटिल? (Who Is Rutuja Patil)

महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार के बेटे जय अजित पवार की शादी रुतुजा पाटिल से हाल ही में हुई है. नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी (NCP) में बंटवारे के बाद परिवार में मनमुटाव के बावजूद, सुप्रिया सुले ने इंस्टाग्राम पर जय और उनकी पत्नी रुतुजा पाटिल की तस्वीरें शेयर की थी.

सुप्रिया सुले ने पोस्ट में लिखा था, ‘बधाई हो जय और रुतुजा, मैं बहुत खुश हूं. खुश रहो और आशीर्वाद बना रहे.’ इसमें कपल की परिवार के दूसरे सदस्यों के साथ भी तस्वीरें हैं. एक तस्वीर में कपल NCP के संस्थापक शरद पवार और उनकी पत्नी प्रतिभा के साथ दिख रहा है. जय पवार और रुतुजा पाटिल ने शरद पवार को अपनी सगाई पार्टी में इनवाइट किया था.

कौन हैं जय पवार? (Who Is Jay Pawar)

जय, उपमुख्यमंत्री अजित पवार के छोटे बेटे हैं. उनके बड़े बेटे पार्थ ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मावल से चुनाव लड़कर राजनीति में कदम रखा था, लेकिन जय ने अभी तक चुनावी मैदान में कदम नहीं रखा है. हालांकि, जय ने 2024 के लोकसभा चुनावों के दौरान अपनी मां सुनेत्रा के लिए और उसी साल विधानसभा चुनावों में अपने पिता के लिए सक्रिय रूप से प्रचार किया था. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, जय की सगाई 10 अप्रैल को पुणे में ऋतुजा पाटिल से हुई है.

ऋतुजा पाटिल कौन हैं?

सांसद सुप्रिया सुले की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार, जय पवार की पत्नी ऋतुजा पाटिल हैं, जो सोशल मीडिया कंपनी के मालिक प्रवीण पाटिल की बेटी और पवार परिवार की छोटी बहू हैं. ऋतुजा पाटिल बहुत पढ़ी-लिखी हैं. जय पवार और ऋतुजा पाटिल एक-दूसरे को कई सालों से जानते हैं. ऋतुजा पाटिल की बहन केसरी ट्रैवल्स के केसरी पाटिल की बहू हैं.

