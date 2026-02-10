  • Hindi
कौन दे रहा है रणवीर सिंह को धमकी? करोड़ों की डिमांड और चौंकाने वाला वॉइस नोट, बढ़ाई गई सुरक्षा

रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के बाद रणवीर सिंह को व्हाट्सऐप पर धमकी भरा वॉइस नोट मिला है, जिसमें करोड़ों की मांग की गई है. पुलिस जांच में जुटी है और अभिनेता की सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

Ranveer Singh: मुंबई में हाल ही में हुए रोहित शेट्टी के घर फायरिंग मामले के बाद बॉलीवुड में सुरक्षा को लेकर चिंता और गहराती नजर आ रही है. इसी कड़ी में अब अभिनेता रणवीर सिंह को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणवीर सिंह को व्हाट्सऐप पर एक धमकी भरा वॉइस नोट मिला है, जिसमें उनकी सुरक्षा के बदले करोड़ों रुपये की मांग की गई है. इस घटना के बाद अभिनेता की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है.

सूत्रों के अनुसार, यह धमकी मंगलवार को सामने आई, जिसके तुरंत बाद मुंबई पुलिस को सूचित किया गया. हालांकि, रणवीर सिंह या उनकी टीम की ओर से अब तक कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच शुरू कर दी है. पुलिस वॉइस नोट भेजने वाले की पहचान और उसके लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है.

इस पूरे मामले को हाल ही में हुए रोहित शेट्टी के घर फायरिंग केस से जोड़कर देखा जा रहा है. 1 फरवरी को मुंबई के जुहू इलाके में स्थित रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना सामने आई थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ली थी. इस घटना ने फिल्म इंडस्ट्री में हड़कंप मचा दिया था.

रोहित शेट्टी फायरिंग केस

मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में रोहित शेट्टी फायरिंग केस से जुड़े कई अहम खुलासे हुए हैं. पुलिस के अनुसार, फायरिंग में इस्तेमाल किया गया वाहन पुणे से लाया गया था. ये गाड़ी एक पुणे निवासी की थी, जिसने इसे 30 हजार रुपये में आरोपी आदित्य गायकवाड़ को बेचा था. आदित्य और उसका साथी समर्थ पोमाजी इस गाड़ी को मुंबई लाए और जुहू में एक तय जगह पर छोड़ दिया.

जांच एजेंसियों का कहना है कि वाहन खरीदने और उसे मुंबई लाने वालों को शूटर की पहचान के बारे में जानकारी नहीं थी. पुलिस को शक है कि पूरे ऑपरेशन के निर्देश शुभम लोणकर नाम के व्यक्ति ने दिए थे, जिसने शूटर को वाहन उठाने और वारदात को अंजाम देने के निर्देश दिए.

बढ़ाई गई घर के बाहर सुरक्षा

रणवीर सिंह को मिली धमकी के बाद पुलिस ने एहतियातन उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी है. अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है और आने-जाने वालों पर नजर रखी जा रही है. हालांकि, ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि धमकी देने वाला व्यक्ति उसी गैंग से जुड़ा है या नहीं.

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह इन दिनों अपने करियर के सुनहरे दौर में हैं. उनकी हालिया फिल्म धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रच दिया है और यह घरेलू स्तर पर 1000 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार करने वाली पहली बॉलीवुड फिल्म बन चुकी है. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म की सफलता के बाद इसके सीक्वल धुरंधर: द रिवेंज को लेकर जबरदस्त चर्चा है, जो 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है.

हालांकि, मौजूदा घटनाक्रम ने फिल्मी दुनिया की चकाचौंध के पीछे छिपे सुरक्षा खतरों को एक बार फिर उजागर कर दिया है. पुलिस की जांच के नतीजों पर अब सभी की नजरें टिकी हुई हैं.

