नई दिल्‍ली: महाराष्‍ट्र में शिवसेना की सरकार बनवाने में बड़ी भूमिका निभा रही राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी तूफान थमा नहीं है. एनसीपी प्रमुख शरद पवार अभी ऐसे धर्म संकट में हैं कि किसे खुश किया जाए और किसे नाराज. दरअसल, तीन दलों की संयुक्‍त महा विकास अघाड़ी के गठन की शर्तों के मुताबिक शिवसेना को सीएम का पद मिल ही चुका है. कांग्रेस भी विधानसभा अध्‍यक्ष पद के लिए अपने उम्‍मीदवार का नामांकन दाखिल कर चुकी है, लेकिन सत्‍ता के बंटवारे में आई डिप्‍टी सीएम की पोस्‍ट पर एनसीपी अभी तक न तो फैसला कर पाई है और ना ही विधानसभा के नागुपर शीतसत्र के 22 दिसंबर तक खत्‍म होने तक करने की स्थिति में है.

एनसीपी सुप्रीम पवार हर कदम फूंक- फूंक रख रहे हैं कि पार्टी में कोई टूट न हो. हालाकि, पार्टी के सूत्रों ने कहा कि अजित पवार को उप-मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है. बता दें कि पार्टी के दो सीनियर नेता जयंत पाटिल और छगन भुजबल का नाम डिप्‍टी सीएम के संभावितों की सूची से अब बाहर हो चुका है, क्‍योंकि वे पहले ही मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं. अजित से जब पूछा गया कि क्या वह उपमुख्यमंत्री बनना चाहेंगे तो उन्होंने कहा, “पार्टी मुझे जो भी जिम्मेदारी देगी, मैं उसे स्वीकार करूंगा.

Nationalist Congress Party (NCP) leader Praful Patel: Deputy CM’s post is with the NCP and we will fill up the post after Nagpur Assembly session which will end around 22nd December. pic.twitter.com/YOiB3E6Frt

