NCP प्रमुख का पद छोड़ने के बाद बोले शरद पवार, 'मैंने एक फैसला लिया, अब इसकी घोषणा कैसे करूं कि...'

शरद पवार (Sharad Pawar) ने मंगवलार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के प्रमुख से इस्तीफा दे दिया. इस्तीफे की घोषणा के साथ-साथ उन्होंने अगला चुनाव नहीं लड़ने का भी ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की कि वह अपने तीन साल का यह कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन आगे से कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे. इसके बाद शरद पवार (Sharad Pawar) ने ‘सिल्वर ओक’ में पार्टी नेताओ के साथ एक बैठक में कहा कि, ‘मैंने एक निर्णय लिया, अब इसकी घोषणआ कैसे करूं कि इसे वापस ले रहा हूं!

#WATCH | “…we told him (Sharad Pawar) that workers are quite upset. We also told him that party workers want him to remain the party president along with having a working president. He said he will rethink his decision & requires 2-3 days…”: NCP leader Ajit Pawar on Sharad… pic.twitter.com/8Fjb41QdDD — ANI (@ANI) May 2, 2023