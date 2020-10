मुंबई: महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेष कंपनी लि. (एमएसई) के एक कर्मचारी का वीडियो को देख कर मुंबई में रहने वाले देश के प्रमुख उद्यमी आनंद महिंद्रा ने कहा कि अब वह विद्युत सेवाओं को लेकर शिकायत करने से पहले कई बार सोचेंगे. Also Read - कंगना रनौत के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने दर्ज करवाई नई FIR, राज-द्रोह के केस में बहन रंगोली का भी नाम शामिल

दरअसल, इस वीडियो में खंडाला इलाके में एक ऊंची पारेषण लइन ठीक करने में लगे एक कर्मचारी के साहसिक काम को दिखाया गया है. बताया गया है कि यह 55 सेकेंड का वीडियो तटीय कांकड़ और पश्चिमी घाट के बीच में पड़ने वाले खंडाला इलाके का है. Also Read - मुंबई के उपनगर के स्‍पा में चल रहा था सेक्‍स रैकेट, विदेशी समेत 5 महिलाएं मिलीं

वीडियो में वह कर्मचारी जिस ट्रांसमिशन लाइन पर काम करते हुए दिख रहा है, वह जमीन से काफी ऊंचाई पर है. वह वहां अकेले यह जोखिम भरे काम को पूरा करने में लगा है. Also Read - बिजली ग्रिड फेल होने से थमी मुंबई की रफ्तार, कई इलाकों में बत्ती गुल- लोकल सेवाएं भी ठप

I will think about & pray for the safety of these high-wire daredevils before complaining again…👍🏽🙏🏽 https://t.co/XcoxO4AD7j

— anand mahindra (@anandmahindra) October 17, 2020