Not easy to shift Mumbai's film city to another place. Will Yogi Ji also visit south India WB & Punjab`s film cities or is he going to do so only in Mumbai?: Sanjay Raut, Shiv Sena : यूपी के सीएम ( Uttar Pradesh CM) योगी आदित्‍यनाथ (Yogi Adityanath) आज मुंबई में हैं, तब शिवसेना नेता संजय राउत ने उनसे फिल्‍म सिटी को लेकर सवाल किया है.

शिवसेना सांसद और पार्टी के प्रवक्‍ता संजय राउत ने कहा, मुंबई की फिल्‍म सिटी को शिफ्ट करना आसान नहीं है. दक्षिण भारत में भी बड़ी फिल्‍म इंडस्‍ट्री है. पश्चिम बंगाल और पंजाब में भी फिल्‍म सिटीज हैं. क्‍या योगी जी इन जगहों पर जाएंगे और डायरेक्‍टर्स/ कलाकारों से बात करेंगे या वह ऐसा मुंबई में ही करने जा रहे हैं?

Not easy to shift Mumbai's film city to another place. The film industry in south India is also big, there're film cities in WB & Punjab too. Will Yogi Ji also visit these places & talk to directors/artists there or is he going to do so only in Mumbai?: Sanjay Raut, Shiv Sena pic.twitter.com/JTh6UU3CcM

वहीं, शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, महाराष्ट्र भाजपा के नेता ‘अज़ान’ को लेकर राजनीति कर रहे हैं. यहां तक कि पीएम ने कहा है कि कोविड के दौरान धार्मिक स्थलों पर भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए. शिवसेना के हिंदुत्व छोड़ने की बात कहने वालों को यह ‘तमाशा’ बंद करना चाहिए. उन्हें बेरोजगारी, जीडीपी आदि के बारे में बात करनी चाहिए.

बता दें कि सीएम योगी यूपी में फिल्‍म सिटी की स्‍थापना के लिए बड़ी तैयारी में हैं. वह आज बुधवार को मुंबई में कई फिल्‍मी हस्तियों से मुलाकात करने वाले हैं. योगी आदित्यनाथ का बुधवार को बॉलीवुड फिल्मकारों के एक प्रतिनिधिमंडल से मिलने का कार्यक्रम है ताकि उत्तरप्रदेश में प्रस्तावित फिल्म सिटी पर चर्चा की जा सके.

Maharashtra: Actor Akshay Kumar called on Uttar Pradesh CM Yogi Adityanath at Mumbai’s Trident hotel where the latter is staying.

UP Chief Minister will launch Rs 200 crores Lucknow Municipal bond at Bombay Stock Exchange tomorrow. pic.twitter.com/BZVfiMd0Bk

— ANI (@ANI) December 1, 2020