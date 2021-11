Winter Session Update: संसद के मॉनसून (Monsoon Session) सत्र में हुए हंगामे को लेकर शीतकालीन सत्र (Winter Session Of Parliament 2021) के पहले दिन बड़ी कार्रवाई की गई है. कांग्रेस (Congress), शिवसेना (Shiv Sena), टीएमसी (TMC), सीपीआई (CPI) और सीपीएम (CPM) के कुल 12 सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र से सस्पेंड कर दिया गया है. इन 12 सांसदों में 6 कांग्रेस से, 2 शिवसेना, 2 टीएमसी और एक-एक सांसद CPI और CPM के हैं. निलंबन पर शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी (Priyanka Chaturvedi) का बयान आया है. शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक भी आरोपी को सुना जाता है, उनके लिए वकील भी उपलब्ध कराए जाते हैं. कभी-कभी सरकारी अधिकारियों को उनका पक्ष लेने के लिए भेजा जाता है. यहां हमारा पक्ष नहीं लिया गया.Also Read - मॉनसून सत्र में हुए हंगामे पर कड़ी कार्रवाई, कांग्रेस, शिवसेना समेत इन पार्टियों के 12 राज्यसभा सांसद सस्पेंड; देखें List

If you see the CCTV footage it has been recorded how male marshals were jostling female MPs. All of this on one side & your decision on the other? What kind of unparliamentary behaviour is this?: Shiv Sena MP Priyanka Chaturvedi – one of the 12 RS MPs suspended for this session pic.twitter.com/qwkCVvUsse

