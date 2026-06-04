'धर्म बदलो या नौकरी छोड़ो...', Wipro ने महिला कर्मचारी ने बॉस पर लगाए गंभीर आरोप, पुलिस जांच शुरू

Wipro के पूर्व कर्मचारी ने अपनी सीनियर पर धार्मिक उत्पीड़न और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है. जानिए यह पूरा मामला क्या है और विवाद से जुड़ी सभी अहम बातें.

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कुछ वरिष्ठ प्रबंधकों और टीम लीडरों ने उनके धार्मिक विश्वासों को लेकर उन्हें निशाना बनाया. (Photo from ANI Video)

TCS के बाद, अब Wipro के पुणे स्थित हिंजवाड़ी कैंपस से धर्मांतरण का मामला सामने आया है. कंपनी की एक पूर्व महिला कर्मचारी ने आरोप लगाया है कि उनकी सीनियर अधिकारी ने धार्मिक आधार पर उनका उत्पीड़न किया और उन पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. महिला का दावा है कि उन्हें इस्लाम धर्म अपनाने और उससे जुड़ी धार्मिक प्रथाओं का पालन करने के लिए बार-बार कहा गया. उन्होंने आरोप लगाया कि जब उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया, तो उनके साथ कार्यस्थल पर भेदभाव और मानसिक उत्पीड़न बढ़ गया. लगातार बढ़ते दबाव और तनाव के कारण आखिरकार उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी. इस मामले को लेकर उन्होंने पुणे पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और राज्य मानवाधिकार आयोग का भी दरवाजा खटखटाया है.

कर्मचारी ने सीनियर पर लगाए गंभीर आरोप

शिकायतकर्ता के अनुसार, वह 2019 से 2025 तक Wipro में कार्यरत थीं. इस दौरान कुछ वरिष्ठ प्रबंधकों और टीम लीडरों ने उनके धार्मिक विश्वासों को लेकर उन्हें निशाना बनाया. महिला का आरोप है कि उनकी तत्कालीन महिला बॉस, जो बेंगलुरु से काम करती थीं, लगातार उन पर धार्मिक विचार बदलने का दबाव बनाती थीं.

उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो उन्हें खराब परफॉर्मेंस रिव्यू देने और नौकरी से निकालने की धमकी दी गई. महिला का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम का उनके मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ा और अंततः उन्हें नौकरी छोड़ने का फैसला करना पड़ा. उनका आरोप है कि कंपनी के आंतरिक शिकायत तंत्र से भी उन्हें संतोषजनक मदद नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने कानूनी कार्रवाई का रास्ता चुना.

जांच में जुटी पुलिस, कंपनी रिकॉर्ड देखें जाएंगे

पुणे पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के मुताबिक, शिकायत में महिला ने अपनी बॉस पर आपत्तिजनक टिप्पणियां करने और इस्तीफा देने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. चूंकि आरोपित अधिकारी बेंगलुरु में रहती हैं, इसलिए जांच के दौरान उनसे भी पूछताछ की जाएगी. पुलिस यह भी पता लगाएगी कि शिकायत मिलने के बाद कंपनी ने अपने स्तर पर क्या कार्रवाई की थी. अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए हर आरोप और कंपनी के आंतरिक रिकॉर्ड की विस्तार से जांच की जाएगी, ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके.

#WATCH | Pune, Maharashtra: A former employee has filed a complaint with the Hinjawadi Police and served a legal notice to Wipro Technologies, alleging religious harassment, workplace discrimination, and forced resignation. The victim and the complainant says, “These individuals… pic.twitter.com/38sChBywcy — ANI (@ANI) June 4, 2026

Wipro ने क्या कहा?

इस पूरे मामले पर Wipro ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि कंपनी में कर्मचारियों की गरिमा, सम्मान और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है. कंपनी ने साफ किया कि किसी भी प्रकार के भेदभाव, उत्पीड़न या कर्मचारियों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाली गतिविधियों के प्रति उसकी ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति है. Wipro ने यह भी बताया कि वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग कर रही है और पुणे पुलिस को सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी उपलब्ध करा चुकी है. हालांकि, मामला जांच के अधीन होने के कारण कंपनी ने आरोपों के विवरण पर टिप्पणी करने से इनकार किया है.

धार्मिक स्वतंत्रता और कर्मचारी सुरक्षा पर फिर छिड़ी बहस

इस घटना के सामने आने के बाद, IT सेक्टर में कर्मचारियों की सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता और कार्यस्थल पर समान व्यवहार को लेकर एक बार फिर बहस शुरू हो गई है. हाल ही में TCS की नासिक यूनिट से भी कथित जबरन धर्म परिवर्तन और उत्पीड़न के आरोपों का मामला सामने आया था, जिसमें कई लोगों की गिरफ्तारी हुई थी. ऐसे मामलों ने कॉरपोरेट जगत में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि कर्मचारियों को सुरक्षित और निष्पक्ष माहौल देने के लिए कंपनियों की आंतरिक व्यवस्था कितनी प्रभावी है. फिलहाल Wipro मामले में सभी की नजर पुलिस जांच पर है. क्योंकि जांच पूरी होने के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि आरोपों में कितनी सच्चाई है और आगे क्या कार्रवाई की जाएगी.