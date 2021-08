मुंबई: राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई हवाइअड्डे से 810 ग्राम कोकीन के साथ तंजानिया की एक महिला को गिरफ्तार किया है. इस मादक पदार्थ के ज्यादातर हिस्से को उसने कैप्सूल के जरिए अपने पेट में छिपा कर रखा था. अधिकारियों के अनुसार बरामद कोकीन की कीमत आठ करोड़ रुपये आंकी गयी है.Also Read - शिवसैनिकों ने 'अडानी हवाईअड्डा' लिखे साइनबोर्ड को तोड़ा, कहा- मुंबई एयरपोर्ट का नाम बदलना महाराष्ट्र का अपमान

अधिकारियों ने बताया कि महिला ने 65 कैप्सूल निगला था और प्रत्येक में दस-दस ग्राम कोकीन था. वह 160 ग्राम कोकीन अन्य कैप्सूल में रखे हुई थी. उन्होने बताया कि महिला की पहचान कितेवाना वरदा रामाधानी के रूप में की गयी है.

Directorate of Revenue Intelligence (DRI) Mumbai arrested a Tanzanian woman from Mumbai airport for smuggling 810 grams of cocaine in 66 capsules worth Rs8 cr, concealed inside her stomach. Case registered under NDPS Act &the accused has been sent to judicial custody till Aug24 pic.twitter.com/vjBCdJ478g

— ANI (@ANI) August 10, 2021