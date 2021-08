woman donated Rs 1 crore to the Pandharpur temple in Solapur District: देश में सबसे अधिक कोरोना प्रभावित राज्‍य महाराष्ट्र एक महिला ने पति की अंतिम इच्‍छा पूरी (husband’s last wish) करने के लिए एक मंदिर को एक करोड़ रुपए का दान दिया है. मंदिर (Rukmini Vitthal Temple) के सूत्रों ने कहा कि महिला की छह साल की बेटी है और वह अपना नाम उजागर नहीं करना चाहती और उसने मंदिर प्रशासन से अनुरोध किया है कि दान के बारे में किसी को कोई जानकारी न दी जाए.Also Read - ब्रिटेन ने रेड लिस्ट से भारत के नाम को हटाया, अब यात्रियों को कोरोना प्रतिबंधों में मिलेगी ढील, जानें नियम

जानकारी के मुताबिक, सोलापुर जिले में स्थित प्रसिद्ध पंढरपुर मंदिर (Pandharpur Temple) के न्यास को एक महिला ने एक करोड़ रुपए का दान दिया है. महिला के पति का हाल में कोविड-19 से निधन हो गया था. (Rukmini Vitthal Temple) मंदिर के सूत्रों ने बुधवार को यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि महिला ने अपने पति की अंतिम इच्छा के अनुसार, यह राशि दान की है.

मंदिर के सूत्रों ने कहा कि महिला की छह साल की बेटी है और वह अपना नाम उजागर नहीं करना चाहती तथा उसने मंदिर प्रशासन से अनुरोध किया है कि दान के बारे में किसी को कोई जानकारी न दी जाए.

महाराष्ट्र में कोविड-19 के 6,126 नये मामले सामने आए, 195 मरीजों की मौत

मुंबई, महाराष्ट्र में कल बुधवार को कोरोना वायरस संक्रमण के 6,126 नये मामले आए, जबकि संक्रमण से और 195 लोगों की मौत हुई है। दिन में 7,436 मरीज संक्रमण मुक्त भी हुए हैं. राज्य में अभी तक कुल 63,27,194 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, इनमें से 1,33,410 लोगों की मौत हुई है, जबकि 61,17,560 मरीज संक्रमण मुक्त हुए हैं. राज्य में कुल 72,810 मरीज उपचाराधीन हैं. 4,47,681 लोग गृह पृथकवास में, जबकि 2,928 अन्य संस्थागत पृथकवास में हैं. महाराष्ट्र में स्वस्थ दर 96.69 प्रतिशत और मृत्यु दर 2.01 प्रतिशत है. अधिकारी ने बताया कि राज्य में अभी तक कुल 4,87,44,201 नमूनों की जांच की गई है. महाराष्ट्र के आठ क्षेत्रों में से पुणे में सबसे ज्यादा 2,277 नये मामले आए हैं. वहीं, कोल्हापुर में 1,512 मामले आए हैं.