नई दिल्लीः हम अक्सर देखते हैं कि रेलवे कि हिदायतों के बाद भी लोग गलत तरीकों से रेलवे ट्रैक पार करने से नहीं मानते और कभी उनकों इसका खामियाजा अपनी जान गवां कर भुगतना पड़ता है. सोशल मीडिया में इस समय एक ऐसी फोटो वायरल हो रही है जिसमें रेलवे ट्रैक को गलत तरीकों से पार करने पर यमराज लोगों को सजा दे रहे हैं.

यात्रा करने वाले स्टेशन पहुंचते है और अधिकतर लोग फुट ओवर ब्रिज का इस्तेमाल करने की बजाए वे ट्रैक को पार करके दूसरे प्लेटफॉर्म में जाते हैं. रेलवे द्वारा कई बार इसके लिए चेतावनी जारी की गई लेकिन इस लापरवाही में जरा भी कमी नहीं आ रही है. अब रेलवे ने इसे रोकने के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है. इसके लिए रेलवे के अधिकारियों ने एक यमराज को तैनात किया है.



पश्चिम रेलवे मुंबई ने गलत तरीकों से रेलवे ट्रैक पार करने वालों के लिए यमराज के रूप में कई सारे वालियर्स को लगाया है. ये लोग उन सभी लोगों को पकड़ रहे हैं जो लोग तरीकों से ट्रैक पार करते हुए दिखते हैं. यमराज रूप में टहल रहे वालंटियर्स सिर्फ ट्रैक पार करने वालों को ही नही बल्कि जो लोग चलती हुई ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं उन्हें भी पकड़ रहे है. फोटो में दिख रहा है कि एक आदमी जब ट्रैक को पार करने की कोशिश कर रहा था तभी यमराज उसे अपने कंधे में उठा ले गए.

Mumbai: Western Railway, with Railway Protection Force (RPF), is creating an awareness among people about the dangers of trespassing & crossing railway lines. A man costumed as ‘Yamraj’ is providing safety awareness info to people & intervening to stop them from walking on tracks pic.twitter.com/0qnXsUiHHC

— ANI (@ANI) November 8, 2019