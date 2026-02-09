By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Sindhudurg Zilla Parishad Election Results 2026: सिंधुदुर्ग जिला परिषद चुनाव के नतीजे हुए घोषित, यहां देखें जीतने वाले उम्मीदवारों की पूरी लिस्ट
Sindhudurg ZP Election Results Panchayat Samitis Winner List: सिंधुदुर्ग जिला परिषद चुनाव 2026 का परिणाम आज घोषित कर दिया है. आइए जानते हैं सिंधुदुर्ग जनता ने जनादेश किसके पक्ष में दिया.
Sindhudurg Zilla Parishad Election Results 2026: सिंधुदुर्ग जिला परिषद और पंचायत समिति के आम चुनाव के नतीजे आज को घोषित कर दिए गए हैं. पूरे जिले की नजर इन परिणामों पर टिकी हुई थी. जिला परिषद की 50 सीटों और पंचायत समिति की 100 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में कुल 61.98 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. ग्रामीण इलाकों में मतदाताओं की अच्छी भागीदारी के चलते दोपहर बाद मतदान प्रतिशत में तेजी देखने को मिली. अब ईवीएम में बंद प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला मतगणना के साथ सामने आ गया है और जीतने वाले उम्मीदवारों के नाम एक-एक कर घोषित किए जा रहे हैं.
जिले के आठों तालुकों में सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हुई. हर पंचायत समिति क्षेत्र में 10 से 14 टेबल लगाए गए थे और चरणबद्ध तरीके से वोटों की गिनती की गई. प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि मतगणना प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से पूरी हो सके. शुरुआती रुझानों के साथ ही राजनीतिक दलों में हलचल तेज हो गई और कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला.
तालुकावार कितना प्रतिशत हुआ मतदान?
|तालुका
|मतदान प्रतिशत
|सावंतवाड़ी
|69.54%
|वेंगुर्ला
|69.03%
|कुडाल
|60.08%
|डोडामार्ग
|59.83%
|कंकावली
|59.81%
|मालवन
|58.90%
|देवगढ़
|57.12%
|वैभववाड़ी
|54.79%
कितनी है मतदाताओं की संख्या?
-
कुल मतदाता: 5,61,105
-
कुल मतदान: 3,47,749
-
पुरुष मतदाता: 1,80,327
-
महिला मतदाता: 1,67,422
निर्विरोध सीटों पर महायुति का दबदबा
इस चुनाव में जिला परिषद की 8 और पंचायत समिति की 17 सीटें पहले ही निर्विरोध घोषित हो चुकी थीं. इन सभी सीटों पर महायुति के उम्मीदवार विजयी रहे. शेष 42 जिला परिषद सीटों के लिए 115 उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पंचायत समिति की 83 सीटों के लिए 244 उम्मीदवारों ने किस्मत आजमाई.
सिंधुदुर्ग जिला परिषद चुनाव 2026: जीतने वाले उम्मीदवार
|निर्वाचन क्षेत्र
|उम्मीदवार
|पार्टी
|खारेपाटन
|प्राची इस्वालकर
|भाजपा (निर्विरोध)
|बांदा
|प्रमोद कामत
|भाजपा (निर्विरोध)
|पाडेल
|सुयोगी घाड़ी
|भाजपा (निर्विरोध)
|बापर्डे
|अवनि तेली
|भाजपा (निर्विरोध)
|पोंगुर्ले
|अनुराधा नारकर
|भाजपा (निर्विरोध)
|किंजवडे
|सावी लोके
|भाजपा (निर्विरोध)
|कोल्पे
|प्रमोद रावराणे
|भाजपा (निर्विरोध)
|उरण नवघर
|प्रेरणा पाटिल
|शिवसेना ठाकरे गुट
|मालवन आडवली मालदी
|सोनाली घाडीगांवकर
|शिवसेना
|सावंतवाड़ी अंबोली
|शोभा गावड़े
|भाजपा
|नेरूर
|रूपेश पावस्कर
|भाजपा (बागी)
|मदखोल
|शिवानी नाइक
|निर्दलीय
सिंधुदुर्ग पंचायत समिति चुनाव परिणाम 2026: प्रमुख विजेता
कणकवली पंचायत समिति: निर्विरोध उम्मीदवार
|क्रम
|पंचायत समिति
|उम्मीदवार
|पार्टी
|1
|कणकवली
|सोनू सावंत
|भाजपा
|2
|नंदगांव
|हर्षदा वालके
|भाजपा
|3
|भावली
|माहेश्वरी चव्हाण
|भाजपा
|4
|बिदवाड़ी
|संजना राणे
|भाजपा
|5
|हरकुल बुद्रुक
|दिव्या पेडनेकर
|भाजपा
|6
|नेटाल
|सायली कृपाल
|भाजपा
देवगढ़ पंचायत समिति: निर्विरोध उम्मीदवार
|क्रम
|पंचायत समिति
|उम्मीदवार
|पार्टी
|7
|पाडेल
|अंकुश थुकरुल
|भाजपा
|8
|नादान
|गणेश राणे
|भाजपा
|9
|बापर्डे
|संजना लाड
|भाजपा
|10
|फानासगांव
|समृद्धि चव्हाण
|भाजपा
|11
|शिरगांव
|शीतल तावड़े
|भाजपा
|12
|कोटकामटे
|ऋतुजा खजनवाडकर
|भाजपा
वैभववाड़ी पंचायत समिति: निर्विरोध उम्मीदवार
|क्रम
|पंचायत समिति
|उम्मीदवार
|पार्टी
|13
|कोकिसरे
|साधना नकाशे
|भाजपा
वेंगुर्ले पंचायत समिति: निर्विरोध उम्मीदवार
|क्रम
|पंचायत समिति
|उम्मीदवार
|पार्टी
|14
|असोली
|संकेत धूरी
|भाजपा
मालवण पंचायत समिति: निर्विरोध उम्मीदवार
|क्रम
|पंचायत समिति
|उम्मीदवार
|पार्टी
|15
|मालवण
|सीमा परुलेकर
|भाजपा
सावंतवाड़ी पंचायत समिति: निर्विरोध उम्मीदवार
|क्रम
|पंचायत समिति
|उम्मीदवार
|पार्टी
|16
|शिरले
|महेश धूरी
|भाजपा
डोडामार्ग पंचायत समिति: निर्विरोध उम्मीदवार
|क्रम
|पंचायत समिति
|उम्मीदवार
|पार्टी
|17
|कोलजार
|गणेश प्रसाद गवस
|शिवसेना (शिंदे गुट)
|18
|—
|राजेश जाधव
|भाजपा
अन्य पंचायत समितियां: निर्विरोध उम्मीदवार
|क्रम
|पंचायत समिति
|उम्मीदवार
|पार्टी
|19
|खारेपाटन (कणकवली)
|गुरुप्रसाद शिंदे
|शिवसेना (शिंदे गुट)
|20
|मदखोल (सावंतवाड़ी)
|प्रथमेश सावंत
|निर्दलीय
|21
|शिरवंडे
|दीपक चव्हाण
|शिवसेना
|22
|विलावडे (सावंतवाड़ी)
|प्रशांत सुकी
|भाजपा
|23
|अंबोली
|माइकल डिसूजा
|शिवसेना
|24
|म्हापन (वेंगुर्ले)
|विष्णु फांसेकर
|भाजपा
|25
|आचरा (मालवण)
|दीपक सुर्वे
|भाजपा
|26
|मुंगे (देवगढ़)
|सदाशिव ओगले
|भाजपा
|27
|तलवाड़े (देवगढ़)
|सलोनी तलवाडेकर
|शिवसेना (शिंदे गुट)
|28
|पुरल (देवगढ़)
|संजना अल्वे
|भाजपा
|29
|तलवाड़े
|सुष्मिता जाधव
|शिवसेना (शिंदे गुट)
|30
|मालगांव
|गौरव मलिक
|भाजपा
|31
|परुले
|सचिन देसाई
|शिवसेना (शिंदे गुट)
|32
|महापान
|यज्ञ सलगांवकर
|शिवसेना (शिंदे गुट)
|33
|अदेली
|नितिन मांजरेकर
|निर्दलीय
|34
|भुईबावाड़ा
|देवानंद पलांडे
|भाजपा
|35
|कोल्पे
|सुवर्णा संसारे
|भाजपा
|36
|खांबाळे
|मंगेश लोके
|भाजपा
|37
|लोरे
|सिद्धेश रावराणे
|भाजपा
|38
|उंबरडे
|साची कोलते
|भाजपा
|39
|तिरलोट
|रवि तिरलोटकर
|भाजपा
|40
|मदखोल
|अवनी राउल
|निर्दलीय
नोट: चुनाव परिणाम आने के बाद सूची अपडेट की जाएगी.
