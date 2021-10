Ananya Panday Live updates: बॉलीवुड एक्ट्रेस अन्नया पांडे (Ananya Pandey) शुक्रवार दोपहर को नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के दफ्तर पहुंचीं. गुरुवार दोपहर एनसीबी की एक टीम ने उनके घर पर एक सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया था. दरअसल एनसीबी ने चंकी पांडे (Chunky Pandey) की बेटी अनन्या पांडे से आर्यन खान ड्रग्स केस (Aryan Khan Drugs Case) मामले में पूछताछ करने के लिए बुलाया है.Also Read - Chunky Pandey की बेटी Ananya Pandey अपनी तस्वीरों से मचाती हैं तहलका, अब पड़ा ये स्यॉपा

एनसीबी सूत्रों के हवाले से पता चला है कि जिस बॉलीवुड अभिनेत्री से आर्यन खान के चैट का खुलासा हुआ था वह अनन्या पांडे ही हैं. अनन्या के अलावा एक अन्य अभिनेत्री का नाम भी इस मामले में लिया जा रहा है. हालांकि, अभी तक दूसरी एक्ट्रेस के नाम का खुलासा नहीं हुआ है.

#WATCH | Mumbai: Actor Ananya Panday arrives at NCB office for questioning in the ongoing drugs case pic.twitter.com/DCg4vUwKg5

— ANI (@ANI) October 22, 2021