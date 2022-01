Mumbai Fire: मध्य मुंबई के ताड़देव इलाके में एक बहुमंजिला रेसिडेंशियल इमारत की 18वीं मंजिल पर शनिवार सुबह भीषण आग लगने से 7 लोगों को मौत हो गई, जबकि कई घायलों का अभी भी अस्पताल में इलाज चल रहा है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) के एक अधिकारी ने बताया कि गोवालिया टैंक में गांधी अस्पताल के सामने स्थित इमारत ‘कमला’ में सुबह करीब सात बजे आग लगी. मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर भी मौके पर पहुंची, उन्होंने बताया कि 6 बुजुर्गों को ऑक्सीजन सपोर्ट सिस्टम की जरूरत पड़ रही थी, जिसको देखते हुए उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. उन्होंने बताया कि आग पर तो काफी हद तक काबू पा लिया गया है लेकिन धुंआ अभी भी चुनौती बना हुआ है.Also Read - अपने पुराने स्कूटर पर मुंबई की गलियां नापते थे Kapil Sharma, लोग हंसते थे फिर...बहुत कुछ है बताने को अभी

Six old age people needed oxygen support system and have been shifted to the hospital. Fire flame is under control but smoke is huge. All people have been rescued: Mumbai Mayor Kishori Pednekar pic.twitter.com/PFzDDsDTyW

