Mumbai News in Hindi: कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन (Omicron Variant) की संभावित ‘तीसरी लहर’ दहलीज पर खड़ी है. ऐसे में आज सोमवार से 15-18 आयु के बच्चों के टीकाकरण का आगाज हो गया है. महाराष्ट्र में अलग-अलग केंद्रों पर बच्चों का टीकाकरण किया जा रहा है. इस बीच बीएमसी (BMC) ने उन कोविड-19 सेंटरों की लिस्ट जारी की है जहां 15-18 आयु वर्ग का टीकाकरण किया जा रहा है.Also Read - Punjab Assembly Elections 2022: सिद्धू ने बढ़ाई पंजाब कांग्रेस की मुसीबत, बोले- चुनाव से पहले घोषित करो CM उम्मीदवार

मुंबई में इन केंद्रों हो रहा 15-18 आयु वर्ग का टीकाकरण

रिचर्डसन और क्रूडस, भायखला वार्ड ई (Richardson and Cruddas Centre, Byculla Ward E)

NESCO जंबो सेंटर फेज 1, गोरेगांव (ई) वार्ड पी/एस (NESCO jumbo Centre Phase 1, Goregaon (E) Ward P/S)

एनएससीआई डोम जंबो फैसिलिटी, वर्ली वार्ड जी/एस (NSCI Dome Jumbo Facility, Worli Ward G/S)

बीकेसी जंबो कोविड सेंटर, बांद्रा वार्ड एच/ई (BKC Jumbo Covid Centre, Bandra Ward H/E)

कांजुरमार्ग सी एंड जी जंबो सेंटर वार्ड एस (Kanjurmarg C and G Jumbo Centre Ward S)

मलाड जंबो कोविड सेंटर वार्ड पी/एन (Malad Jumbo Covid Centre Ward P/N)

मुलुंड आर एंड सी जंबो कोविड सेंटर -1 वार्ड टी (Mulund R and C Jumbo Covid Centre – 1 Ward)

दहिसर जंबो सेंटर, दहिसर वार्ड R/N (Dahisar Jumbo Centre, Dahisar Ward R/N)

सोमैया जंबो सेंटर, सायन वार्ड F/N (Somaiya Jumbo Centre, Sion Ward F/N)

डॉक्टर बाबासाहेब मेमोरियल जीएच, ब्यूला (स्टेट) वार्ड-E (Dr. Babasaheb Memorial GH, Byulla (State) Ward E) Also Read - AADHAAR पर UIDAI ने दी अहम जानकारी, अब आसानी से बन जाएगा नया आधार

टीकाकरण के लिए इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

साल 2007 या इससे पहले जन्मे बच्चों को ही टीकाकरण के लिए पात्र माना जाएगा.

टीकाकरण के लिए स्कूल आईडी कार्ड या आधार कार्ड दिखाना जरूरी होगा.

माता-पिता से अनुरोध है कि टीकाकरण के समय बच्चों के साथ जाएं. बीएमसी के स्कूली छात्रों के साथ शिक्षक भी होंगे.

बच्चों को कोवैक्सिन वैक्सीन (Covaxin Vaccine) की डोज लगाई जाएगी.

टीकाकरण के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से आवेदन किया जा सकता है. Also Read - World News: एलियंस से संपर्क साधने के लिए NASA ने भर्ती किए 24 धर्मशास्त्री, प्रोजेक्ट पर काम भी शुरू हो चुका

लाखों बच्चे टीकाकरण कराने पहुंचे

मालूम हो कि आज सोमवार को 15-18 आयु के लाखों स्कूली और जूनियर कॉलेज के बच्चे उत्साहपूर्वक मुंबई और महाराष्ट्र के बाकी हिस्सों में टीकाकरण केंद्रों पर पहुंचे. अधिकारियों ने इसकी जानकारी दी है. केंद्र की नीति के अनुसार सरकार ने 15-18 आयु ग्रुपों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया और पिछले कुछ दिनों में 8,00,000 से अधिक लोगों ने अपनी डोज के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है. सुबह से ही बच्चे कई स्कूल यूनिफॉर्म पहने, स्कूल बैग लटकाए हुए, अपने आई-कार्ड और अन्य आवश्यक दस्तावेजों को पकड़े हुए, मुंबई, पुणे, नागपुर और अन्य शहरों, कस्बों और गांवों में टीकाकरण केंद्रों पर एक लाइन में लगे नजर आए.