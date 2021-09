Mumbai News: मुंबई के गोरेगांव में टहलने के लिए घर से बाहर निकली एक बुजुर्ग महिला पर तेंदुए ने हमला कर दिया. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें देखा जा सकता है कि महिला देर शाम को घर से बाहर निकली और थोड़ी दूर जाकर बैठ गई. तभी घात लगाकर बैठे तेंदुए ने हमला कर दिया और महिला पीछे की तरफ गिर गई. हालांकि खुद पर खतरनाक जानवर का हमला होता देख बुजुर्ग ने हिम्मत नहीं हारी और छड़ी से उसका मुकाबला शुरू कर दिया.Also Read - Yellow Alert in Maharashtra: महाराष्ट्र में मूसलाधार बारिश, बिजली गिरने से 13 की मौत; सैकड़ों बचाए गए

वीडियो में देखा जा सकता है कि तेंदुआ लगातार हमला कर रहा मगर महिला ने भी हिम्मत नहीं हारी और आखिर में तेंदुए को भागने पर मजबूर कर दिया. कुछ देर महिला की आवाज सुनकर आसपास के लोग भी उसकी मदद के लिए पहुंच गए. पीड़ित महिला की पहचान 55 वर्षीय निर्मला रामबदन सिंह के रूप में हुई है. घटना बुधवार 29 सितंबर की है और इलाज के लिए महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है.

#WATCH | Mumbai: A woman barely survived an attack by a leopard in Goregaon area yesterday. The woman has been hospitalised with minor injuries.

(Visuals from CCTV footage of the incident) pic.twitter.com/c1Yx1xQNV8

