Aryan Khan Drugs Case: बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान गुरुवार को अपने बेटे आर्यन खान से मिलने के लिए मुंबई के आर्थर रोड जेल पहुंचे. आर्यन खान ड्रग्स पार्टी मामले में इस जेल में बंद हैं. बुधवार को उन्हें जमानत नहीं मिली. बता दें कि मुंबई की स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट ने ड्रग्स मामले में आर्यन खान के अलावा अरबाज मर्जेंट और मुनमुन धमेचा की भी जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी.

#WATCH Shah Rukh Khan leaves from Mumbai's Arthur Road Jail after a brief meeting with son Aryan pic.twitter.com/A9y2exXtn4

— ANI (@ANI) October 21, 2021