महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई (Mumbai) के सर एचएन रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल (Sir HN Reliance Foundation Hospital) को ब्लास्ट से उड़ाने की धमकी दी है. साथ ही अंबानी परिवार (Ambani family) के कुछ सदस्यों के नाम पर धमकी दी गई है. बता दें कि इस अस्पताल का संचालन मुकेश अंबानी के समूह का ट्रस्ट करता है.

मुंबई पुलिस (Mumbai Police) ने कहा, इस घटना में अपराध डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जा रहा है और इस मामले में आगे की जांच की जा रही है.

A call was received on the landline number of Sir HN Reliance Foundation Hospital at 12.57pm today from an unknown number in which the caller threatened to blow up the Hospital and issued threats in name of some members of the Ambani family: Mumbai Police pic.twitter.com/6LwL14l27A

— ANI (@ANI) October 5, 2022