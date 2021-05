Delhi Govt, vaccine, Delhi, Manish Sisodia, covid-19, Coronavirus, News: देश में कोरोना वायरस संक्रमण की महामारी को लेकर चलाए जा रहे वैक्‍सीन अभियान के लिए टीके की आपूर्ति को लेकर केंद्र और दिल्‍ली सरकार के बीच आरोपों का सिलसिला थम नहीं रहा है. दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि भारत बायोटेक ने दिल्ली सरकार को सूचित किया है कि वह राष्ट्रीय राजधानी को कोवैक्सीन की अतिरिक्त खुराकें नहीं उपलब्ध करा सकता है. उन्होंने कहा कि दिल्ली में कोवैक्सीन का भंडार समाप्त हो गया है और नतीजतन 17 स्कूलों में बनाए गए करीब 100 टीकाकरण केंद्रों को बंद करना पड़ा है. Also Read - Corona Pandemic: कब खत्‍म होगी Covid19 महामारी? सुप्रसिद्ध वायरोलॉज‍ि‍स्‍ट ने दिया ये जवाब

डिप्‍टी सीएम सिसोदिया ने कहा, ”को-वैक्सीन निर्माता ने एक पत्र में कहा कि वह अनुपलब्धता के चलते दिल्ली सरकार को संबंधित सरकारी अधिकारी के निर्देश के तहत खुराकें उपलब्ध नहीं करा सकता है. इसका मतलब केंद्र सरकार टीके की आपूर्ति को नियंत्रित कर रही है.” Also Read - COVID-19: कोरोना की दूसरी लहर के बीच भारत में घटी तेल की मांग, रिफाइनर्स ने प्रोसेसिंग रन में की कटौती

We had demanded 1.34 cr doses, 67 lakhs each of Covaxin & Covishield. Covaxin (Bharat Biotech) wrote to us y’day that they can’t provide. They wrote ‘we’re making dispatches as per directives of concerned govt officials’. Obvious that these are central govt officials: Delhi Dy CM pic.twitter.com/L6GJ6a1OAb Also Read - Corona Updates: देश में 24 घंटे में रिकॉर्ड 4205 मौतें, COVID-19 के 3.48 लाख से ज्‍यादा नए केस

— ANI (@ANI) May 12, 2021