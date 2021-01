नई दिल्ली: देश में कोरोना के खिलाफ अंतिम और निर्णायक लड़ाई शुरू हो चुकी है. ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को यह कहा कि उन्हें इस बात की खुशी है कि 16 जनवरी से देश में टीकाकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा. कोरोना के खिलाफ लड़ाई में योगदान देने वाले पहली कतार के लोगों को यह वैक्सीन सबसे पहले दी जाएगी. केजरीवाल ने आगे कहा कि मैं लोगों से अपील करता हूं कि वैक्सीन को लेकर किसी तरह का भ्रम न फैलाएं. इन वैक्सीनों को वैज्ञानिकों और केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार किया गया है. इस कारण किसी तरह का भ्रम न फैलाएं, इस दवा पर शंका करने की जरूरत नहीं है. Also Read - School Reopening In Delhi 2021: 18 January से दिल्ली में खुलेंगे स्कूल, 10वीं-12वीं के क्लासेज होंगे शुरू

अरविंद केजरीवाल ने आगे बोलते हुए कहा कि मैंने केंद्र सरकार से अपील की थी कि पूरे देश में मुफ्त में टीकाकरण करवाया जाए. देखना ये है कि आखिर केंद्र सरकार इस मामले पर क्या फैसला लेती है. सीएम ने कहा कि अगर केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त में टीकाकरण नहीं कराया जाता तो दिल्ली सरकार मुफ्त में वैक्सीन का उपलब्ध कराएगी. Also Read - Covid 19 टीकाकरण से पहले सामने आई बड़ी गड़बड़ी, मृतक नर्स और रिटायर डॉक्टरों के नाम लिस्ट में शामिल

