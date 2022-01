Coronavirus Cases In Delhi: दिल्ली में ओमिक्रॉन (Omicron Variant) के मामले बढ़ने लगे हैं. वहीं कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है. शुक्रवार के दिन कोरोना (Coronavirus) के 1700 से अधिक मामलों की पुष्टि की गई है. मई महीने के बाद कोरोना के इतने मामले अब सामने आ रहे हैं. हालांकि राहत की बात यह है कि मौत का मामला दिल्ली (Covid 19 In Delhi) में अबतक सामने नहीं आया है. हालांकि ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ रही है जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं. कोरोना मामलों में वृद्धि होने के कारण दिल्ली में एक्टिव मामलों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रहा है. दिल्ली में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 4410 पहुंच चुका है.Also Read - Community Transmission of Omicron: दिल्ली के बाद अब इस राज्य में भी कम्युनिटी स्तर पर फैलने लगा ओमीक्रोन

ऑक्सीजन सपोर्ट पर बढ़े मरीज

शुक्रवार के दिन ऑक्सीजन सपोर्ट पर जाने वाली मरीजों की संख्या 82 हो गई है. वहीं वेंटिलेटर पर भी मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. वेंटिलेटर पर तीन मरीजों का इलाज जारी है जिनकी हालत गंभीर है. वहीं 101 मरीज ऐसे हैं जिनमें हल्के व कोई लक्ष्ण नहीं है. 40 कोरोना संदिग्ध, 27 एयरपोर्ट से आने वाले लोग संक्रमित हैं.

होम आइसोलेशन के बढ़ रहे मामले

दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने के साथ ही होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों का उपचार भी जारी है. दिल्ली में अभी 2284 मरीजों का होम आइसोलेशन में इलाज जारी है. वहीं 226 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं. साथ ही कोविड केयर सेंटर में 146 लोग और हेल्थ सेंटर में एक भी मरीज भर्ती नहीं है.