नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में कोरोना ने अपने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है. यहां बुधवार के दिन 17,282 नए मामले सामने आए साथ ही 100 लोगों की मौत भी हो गई. इस बीच अब कोरोना पर नियंत्रण को लेकर केजरीवाल सरकार द्वारा कई प्रयास किए जा रहे हैं. वहीं इसी कड़ी नमें आज मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल संग समीक्षा बैठक में भाग लेंगे. इस बैठक में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे.

इस बात की जानकारी अरविंद केजरीवाल के दफ्तर द्वारा दी गई. ट्वीट में CMO द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सुबह 11 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल संग समीक्षा बैठक के माध्यम से चर्चा करेंगे. इसके बाद वे 12 बजे स्वास्थ्य मंत्री, मुख्य सचिव एवं वरिष्ठ अधइकारियों से कोरोना की वर्तमान परिस्थिति पर बैठक करेंगे. बता दें कि राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहे हैं. वहीं अस्पतालों में बेड्स की संख्या अब कम पड़ने लगी है. हालांकि बीते कल दिल्ली सरकार द्वारा एक आदेश जारी कर कुछ निजी व सरकारी अस्पतालों को केवल कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए तैयार कर दिया गया है.

दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ा दी गई है. साथ ही दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को बढ़ाने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो होटलों और बैंक्वेट हॉल्स में भी कोरोना संक्रमितों को शिफ्ट किया जाएगा. राजधानी दिल्ली में बुधवार के दिन 17,282 नए मामले सामने आए हैं. वहीं 100 लोगों की मौत हो चुकी है. बता दें कि राजधानी दिल्ली में मरने वालों की संख्या 11,540 पहुंच चुकी है.