देश की राजधानी में धुंध बरकरार, दिल्ली एयरपोर्ट पर कई फ्लाइट्स लेट

देश की राजधानी दिल्ली हजारों चीज़ों के साथ साथ यहां पड़ने वाली कड़ाके की ठंड के लिए जानी जाती है. दिल्ली और इससे सटे राज्यों में पिछले कई दिनों से भारतीय मौसम विभाग ने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है. 2-3 दिन के जारी आंकड़ें बताते हैं कि दिल्ली एयरपोर्ट के पास दृश्यता महज 150-200 मीटर तक दर्ज की गई है. ये स्थिति आज 4 जनवरी की सुबह भी जस की तस बनी हुई है. आज फिर से कई फ्लाइट्स तय समय से उड़ान भर पाने में असमर्थ हैं. घने कोहरे के चलते कम दृश्यता की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट पर आज सुबह फिर से कई फ्लाइट्स की उड़ान में देरी हुई है.

#WATCH Delhi: Several flight operations were delayed at Delhi airport due to low visibility amid fog. pic.twitter.com/E8R0Gl8M2R

— ANI (@ANI) January 3, 2024