कोहरे से खराब हुई विजिबिलिटी, फ्लाइट्स डायवर्ट-ट्रेनें लेट और कई जगहों पर स्कूल बंद

राष्ट्रीय राजधानी में आज, 28 dec को कोहरा बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से कम हुई विजिबिलिटी के कारण कुछ फ्लाइट्स में देरी हुई है. कौन कौन सी फ्लाइट्स लेट हुई हैं, इसकी डिटेल नीचे वीडियो में देखें. आईएमडी के अनुसार, 27-29 दिसंबर के दौरान दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में ‘घने से बहुत घने कोहरे का अलर्ट’ जारी किया गया है.

#WATCH | Delhi: Few flights delayed due to fog and low visibility in the national capital; Visuals from Indira Gandhi International Airport pic.twitter.com/xvC9eVRu9m

— ANI (@ANI) December 28, 2023