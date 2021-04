DMRC Covid 19 Alert: देश में कोरोना वायरस के दूसरे लहर से खूब हाहाकार मचा हुआ है. पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1.26 लाख से अधिक कोरोना के मामले सामने आए हैं. यह आंकड़ें अबततक सर्वांधिक संक्रमण के आंकड़े हैं. इस बाबत राजधानी दिल्ली में कोरोना के नियमों को और सख्त करते हुए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. इस बीच दिल्ली मेट्रों में भी नियमों का सख्ती से पालन करवाया जा रहा है. Also Read - Lockdown in MP Update: मध्‍य प्रदेश के पूरे शहरी इलाकों में कल शाम 6 बजे से 12 अप्रैल सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन लागू रहेगा

दिल्ली मेट्रो द्वारा भी यातायात संबंधित बीते दिनों दिशानिर्देश जारी किए गए थे. इस बीच मेट्रो में नियमों के उल्लघंन के कारण लोगों को बीते कल हर्जाना भरना पड़ा. दरअसल दिल्ली मेट्रों में कोरोना के नियमों की जांच के लिए फ्लाईंग स्क्वॉड की टीम मेट्रो में पहुंची. इस दौरान 672 लोगों को पकड़ा गया जिन्हें फेस मास्क को उचित तरीके से नहीं पहना था, तथा सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं कर रहे थे. Also Read - Doon School प्रतिबंधित जोन घोषित, COVID19 के केस आने के बाद एंट्री-एग्‍जिट पर प्रत‍िबंध

Delhi Metro's Flying Squads penalised 672 commuters on 7 April 2021 for not wearing a face mask properly & following social distancing. Let us all follow the protocols & politely counsel others to do the same: Delhi Metro Rail Corporation pic.twitter.com/1bcNNNlVeD Also Read - Covid 19: पीएम नरेंद्र मोदी की समीक्षा बैठक में सीएम ममता बनर्जी नहीं होंगी शामिल, कोरोना पर होगी चर्चा

— ANI (@ANI) April 8, 2021