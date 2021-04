How To Make e-Pass in Delhi: राजधानी दिल्ली में 30 अप्रैल तक के लिए नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है. इस दौरान रात 10 बजे से सुबह के 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू (Night curfew in Delhi) रहेगा. इस दौरान कई चीजों पर प्रतिबंध रहेगा. कुछ लोगों को नाइट कर्फ्यू के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान आने-जाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कुछ लोगों को इस दौरान यात्रा करने के लिए ई-पास (e-Pass) लेना होगा. बगैर ई-पास के नाइट कर्फ्यू के दौरान आपको अपने घर से निकलने की इजाजत नहीं होगी. Also Read - UP Night Curfew: यूपी में भी लगेगा नाइट कर्फ्यू! जानें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने योगी सरकार से क्या कहा...

कैसे बनवाएं ई-पास (How To Make e-Pass Full Process)

नाइट कर्फ्यू के दौरान उन लोगों को सबसे ज्यादा समस्या होने वाली है जो इस दौरान काम करेंगे. ऐसे में दिल्ली सरकार के मुताबिक नाइट कर्फ्यू के दौरान काम करने वाले लोगों को ई-पास की आवश्यकता होगी. इसके लिए आपको https://delhi.gov.in पर जाना होगा. यहां आपके सामने पेज पर अप्लाई फॉर ई-पास का लिंक दिखाई देगा. इस पर क्लिक करने के बाद आप अगले पेज में जाएंगे जहां आपसे आपकी जानकारी तथा काम की जानकारी मांगी जाएगी. इसे भरकर सबमिट कर दें.

कौन कर सकता है आवेदन (Who Can Apply For e-Pass)

बता दें कि ई-पास की सुविधा केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को ही दी जाएगी. यानी आप खाने पीने की सेवाओं से संबंधित हैं. बैंकिंग, इंश्योरेंस या फिर आप कृषि सेवाओं से संबंधित हैं, पेट्रोल पंप, निजी सिक्योरिटी सर्विसेज को लोग ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं. कोरोना वैक्सीन लेने जाने के लिए भी आप ई-पास के लिए आवेदन कर सकते हैं.