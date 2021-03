New Liquor Policy: दुनिया में शराब का चलन काफी बढ़ चुका है. आंकड़ों के मुताबिक अकेले भारत में लगभग 6.5 billion लीटर शराब (Alcohol consumption in India) की खपत साल 2020 में हुई है. ऐसे में शराब को लेकर सरकार की अपनी नीतियां अलग से भी होती हैं. इसी कड़ी में राजधानी दिल्ली में शराब पीने की उम्र को 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है. ऐसे में केजरीवाल सरकार के इस फैसले पर विपक्षी पार्टियां उनके इस फैसले का विरोध कर रही हैं. वहीं दिल्ली के क्लबों में जाने वालों के लिए भी नियमों में बदलाव किए जाने पर विचार हो रहा है. Also Read - चित्रकूट में शराब पीने से अब तक सात ग्रामीणों की मौत, SDM समेत नौ अफसर निलंबित, चार गिरफ्तार

यानी कि अगर नियमों में बदलाव किए जाते हैं तो दिल्ली के क्लब में शराब के पेग लगाने वाले अब पूरी बोतल को अपने टेबल पर ही ऑर्डर कर सकते हैं. दिल्ली सरकार में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आबकारी विभाग की बैठक में इस बात की सिफारिश की. बता दें कि फिलहाल दिल्ली में पेग का कल्चर है, यानी दिल्ली के क्लबों और बार में पेग के हिसाब से आपको पैसों का भुगतान करना पड़ता है. लोग शराब की बोतल को ऑर्डर नहीं कर सकते हैं. लेकिन अब लोगों को शराब की पूरी बोतल को ऑर्डर कर अपने टेबल पर मंगाने की सुविधा लोगों को दी जा सकती है.

लेकिन कैबिनेट की रिपोर्ट में यह साफ कहा गया है कि बार या क्लब को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी ग्राहक उस बोतल को परिसर के बाहर न ले जा सके. इस बात की पूरी जिम्मेदारी क्लब और बार की होगी. बता दें कि पेग को लेकर पहले से ही यह नियम लागू है. यानी पेग की शराब को लोग परिसर के बाहर लेकर नहीं जा सकते हैं.

हालांकि केजरीवाल सरकार द्वारा शराब पीने की उम्र को घटाए जाने के बाद विपक्षी पार्टियों द्वारा केजरीवाल और सिसोदिया की अलोचना की गई. भाजपा ने नई आबकारी नीति के विरोध में मंगलवार को शाहदार समेत कई स्थाने पर प्रदर्शन किया.