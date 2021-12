Omicron Cases in Delhi: राजधानी दिल्ली में कोरोना (Coronavorus New Varient) के नए वेरिएंट ओमीक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant In Delhi) के 10 मामले सामने आए हैं. इन 10 लोगों में से 9 लोगों का अब भी अस्पताल में इलाज चल रहा है और 1 मरीज को इलाज कर ठीक किया जा चुका है. हालांकि इन सभी मामलों में गंभीर मामले कोई भी नहीं है. बुधवार के दिन राजधानी दिल्ली में ओमिक्रॉन वेरिएंट (Omicron Variant) के दो मरीजों की पुष्टि की गई थी. ओमिक्रॉन के कुल एक्टिव मामले दिल्ली में अब 9 हैं. बुधवार के दिन दो मरीजों की जांच रिपोर्ट में ओमिक्रॉन की पुष्टि की गई है. ये लोग विदेश से लौटे थे.Also Read - Covid 19 Cases In India: एक दिन में 7,974 लोग हुए संक्रमित, ओमीक्रॉन के 12 नए मामले आए सामने

बता दें कि दिल्ली में अबतक ओमिक्रॉन के कुल 10 मामले सामने आ चुके हैं. कुल मरीजों में से 6 मरीज ऐसे हैं जो विदेश यात्रा से आए हैं और दो मरीज ऐसे हैं जो दिल्ली के रहने वाले हैं और शादी समारोह के लिए दक्षिण अफ्रीका से आई एक महिला के संपर्क में आए थे. जांच में ये लोग संक्रमित पाए गए थे. इसके बाद से स्वास्थ्य विभाग की टीम बुधवार से नए संदिग्धों की जांच में जुट चुकी है.

बता दें कि मरीजों को लोकनाक अस्पताल में भर्ती किया गया है. यहां सभी मरीज बिल्कुल ठीक हैं. केव दो मरीजों में हल्के बुखार व गले में खराश की शिकायत है. अबतक किसी भी मरीज को आईसीयू या ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ी है. बता दें क पिछले सप्ताह में विदेशों से आए कुल 78 लोगों को एयरपोर्स से लोकनायक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इनमें से 38 को छुट्टी दी जा चुकी है. बाकी सभी 40 मरीज भर्ती हैं. इनमें से 37 कोरोना के मरीज हैं. इनमें से 7 लोगों में ओमिक्रॉन के लक्षण मिले हैं.