Omicron Varient: दिल्ली में ओमिक्रॉन (Omicron Cases in Delhi) के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं. ऐसे में राजधानी दिल्ली इस बाबत लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. कई लोगों को ओमिक्रॉन के लक्षण के बारे में जानकारी चाहिए. कुछ लोगों को ओमिक्रॉन से संबंधित अस्पताल के बारे में जानकारी चाहिए. कुछ लोगों को यह जानना है कि आखिर यह वेरिएंट कितना खतरनाक है. ऐसे में आज हम आपको हर तरह के सवाल का जवाब देने वाले हैं.

कहां हो रही ओमिक्रॉन की जांच (Omicron Treatment In Delhi)

डॉक्टर्स की मानें तो उन लोगों को ओमिक्रॉन का ज्यादा खतरा है जो किसी ऐसे देश से यात्रा करके लौटे हैं, जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव या कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग लिस्ट में है या हाई रिस्क वाले देशों से यात्रा कर आए हैं. ऐसे लोगों की टेस्टिंग एयरपोर्ट पर की जा रही है. वहीं अगर दिल्ली (Omicron Hospital In Delhi) में कोई मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित पाया जाता है तो उसे अस्पताल में एडमिट किया जा रहा है. फिर मरीज का सैंपल लेकर जांच के लिए लैब में भेजा जा रहा है. ओमिक्रॉन संक्रमण की जांच दिल्ली के दो अस्पतालों LNJP और ILBS में की जा रही है.

ओमिक्रॉन के लक्षण (Symptoms of Omicron)

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा साझा जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन के लक्षणों में गले में दर्द, लूज मोशन, हल्का बुखार, सांस तथा ब्लड प्रेशर संबंधित दिक्कतें मरीज को हो सकती हैं. हालांकि देश में कुछ ऐसे मामले भी सामने आए हैं जहां मरीज में लक्षण नहीं मिले हैं.

ओमिक्रॉन की पुष्टि के बाद क्या करें? (What to do After Tested Positive For Omicron)

अगर आप टेस्ट में ओमिक्रॉन से संक्रमित पाए जाते हैं तो आपका LNJP अस्पताल में इलाज हो सकता है. अबतक इस असप्ताल में 20 लोगों को भर्ती किया गया है. जिसमें से एक शख्स को इलाज कर ठीक किया जा चुका है.

वैक्सीन लगवा चुके लोग भी हो रहे संक्रमित? (Vaccinated People Can Affected)

LNJP अस्पताल में कुल 20 मरीज भर्ती किए जा चुके हैं. इनमें से 18 मरीज ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली थी. जबकी अन्य दो मरीजों ने वैक्सीन की एक एक डोज ली थी. हालांकि अगर किसी ने वैक्सीन की दोनों डोज ले ली है तो उन्हें गंभीर समस्याएं नहीं झेलने पड़ रही है.

कहां कितने मामले

महाराष्ट्र- 54

दिल्ली- 24

तेलंगाना- 20

राजस्थान- 17

कर्नाटक- 14

गुजरात- 11

केरल- 11

आंध्र प्रदेश- 1

चंडीगढ़- 1

तमिलनाडु- 1

पश्चिम बंगाल- 1