नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बुधवार को झुग्‍गी-झोपड़ी वासियों के पुनर्वास के लिए राजधानी दिल्ली के कालकाजी इलाके में ” यथास्थान झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास परियोजना के तहत बनाए गए 3,024 नवनिर्मित ईडब्ल्यूएस आवासों का उद्घाटन किया. दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में भूमिहीन कैंप के पात्र लाभार्थियों को प्रधानमंत्री ने फ्लैट की चाबियां सौंपी.Also Read - पत्नी ने इतना मारा कि निकल आया खून, पीड़ित पति ने अब पीएम मोदी से लगाई मदद की गुहार | Viral हुआ ट्वीट

पीएम मोदी ने कहा, आज दिल्ली के सैंकड़ों परिवारों, गरीब भाई बहनों के लिए बड़ा दिन है. बरसों से जो परिवार जो दिल्ली की झग्गी में रह रहे थे, उनके लिए एक तरह से जीवन की नई शुरूआत हो रही है. दिल्ली के गरीब परिवारों को पक्का घर देने का जो अभियान शुरू हुआ है, वह हजारों गरीब परिवारों के सपने पूरा करेगा. Also Read - दिल्ली में ट्रिपल मर्डर: बड़ा खुलासा, ब्यूटी पार्लर में काम करने वाली युवती और उसका प्रेमी निकले मास्टरमाइंड

पीएम मोदी ने कहा, एक ओर शहर के कुछ इलाकों को ‘पॉश’ कहा जाता है तो दूसरी ओर कई इलाकों में लोग जीवन की मौलिक ज़रूरतों के लिए तरसते हैं. जब एक ही शहर में इतनी असमानता, भेदभाव हो तो समग्र विकास की कल्पना कैसे की जा सकती है? आज़ादी के अमृतकाल में इसको पाटना होगा. Also Read - मोरबी बिज हादसा : चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने प्रधानमंत्री मोदी को भेजा शोक संदेश

Delhi | Prime Minister Narendra Modi hands over keys to eligible beneficiaries at Bhoomiheen Camp after inaugurating 3,024 newly-constructed flats at Kalkaji, Delhi under the ‘In-Situ Slum Rehabilitation Project’ pic.twitter.com/qXNkeHwfPp

