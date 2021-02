Unique Theft: दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में आजकल अनोखे तरीके से चोरी हो रही है. दिल्ली पुलिस ने चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए ग्रेटर कैलाश के पास गश्त बढ़ा दी है. गश्ती टीम अब इलाके पर कड़ी नजर रख रही है. पुलिस से कई निवासियों ने ऑडी और जगुआर जैसी हाई-एंड कारों के रियरव्यू मिरर की चोरी की सूचना दी है. बीते एक महीने में इलाके से कुल 15 चोरी की घटनाएं सामने आई हैं. कई मौकों पर सीसीटीवी कैमरों में रियरव्यू मिरर की चोरी भी रिकॉर्ड की गई है. Also Read - Rinku Sharma Murder: दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष ने पीड़ित के परिवार को दी पांच लाख रुपये की मदद, AAP ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल

ज़ी न्यूज़ द्वारा एक्सेस किए गए वीडियो में, एक व्यक्ति को ऑडी क्यू 3 के रियरव्यू मिरर चोरी करते हुए देखा जा सकता है, जबकि दूसरे को एक जगुआर का दर्पण दूर ले जाते देखा जा सकता है. रियरव्यू मिरर को उन कारों से हटा दिया गया था जिन्हें कथित तौर पर सी, ई, एस और आर ब्लॉक में पार्क किया गया था. Also Read - Delhi NCR NEWS: 19 साल का 'नटवरलाल', 50 महिला को ऐसे किया ब्‍लैकमेल

#CaughtOnCamera | Theft of rearview mirrors of high-end cars like #Audi & #Jaguar in #Delhi‘s Greater Kailash. Also Read - Good News for Home buyers in Delhi: दिल्ली सरकार ने सर्किल रेट कम करने के बाद, घटाई लोन की ब्याज दरें

In the past month, at least 15 such thefts have been reported by locals. pic.twitter.com/XYECXj7aZ3

— Zee News English (@ZeeNewsEnglish) February 13, 2021