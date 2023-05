नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने राजस्थान में बसपा (BSP) के सभी 6 विधायकों (MLAs) के राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस (congress) पार्टी में विलय के मामले में दो याचिकाओं पर गुरुवार को राज्य विधानसभा अध्यक्ष (Rajasthan Assembly Speaker)और अन्य को नोटिस जारी किए. न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति के एम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में विधानसभा सचिव और कांग्रेस में शामिल हुए बसपा के सभी 6 विधायकों को भी नोटिस जारी किए हैं. बहुजन समाज पार्टी और भाजपा के विधायक मदन दिलावर ने इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ अलग-अलग अपील दायर की हैं.

बता दें कि राजस्थान विधानसभा के लिए 2018 में हुए चुनाव में ये 6 विधायक बसपा के टिकट पर जीते थे, लेकिन बाद में सितंबर, 2019 में वे कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे.