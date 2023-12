Ram Mandir Ayodhya: राम मंदिर के नाम पर धड़ल्ले से हो रही है साइबर ठगी, अयोध्या बुलाने का दिया जा रहा है झांसा

Ram Mandir Ayodhya Cyber Fraud: अयोध्या श्री राम जन्मभूमि मंदिर का कार्य जोरों पर है और 22 जनवरी को भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का उद्घाटन होना है. लेकिन इससे पहले राम मंदिर के नाम पर साइबर फ्रॉड बढ़ रहा है. लोगों से राम मंदिर के नाम पर चंदा मांगा जा रहा है और उन्हें अयोध्या बुलाने का झांसा दिया जा रहा है. साइबर अपराधियों ने सोशल मीडिया पर ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या, उत्तर प्रदेश’ का फर्जी पेज बनाया है और उस पेज पर क्यूआर कोड भी डाला गया है. साथ ही लोगों से अपील की जा रही है कि राम मंदिर के लिए ज्यादा से ज्यादा चंदा प्रदर्शन करें.

राम मंदिर हो रहे साइबर फ्रॉड का मामला सामने आने पर विश्व हिंदू परिषद ने एक्शन लेने की मांग की है. साथ ही बीएचपी के अयोध्या के एक सदस्य ने भी ठगी करने वाले से फोन पर बात की, जिसमें साइबर ठग ने ज्यादा से ज्यादा चंदा देने की अपील की. इस बातचीत के दौरान ठगी करने वाले ने बताया कि चंदा देने वाले का नाम, नंबर डायरी में नोट किया जाएगा और जब मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा, तब सबको अयोध्या बुलाया जाएगा.

इसके साथ बीएसपी के सदस्य को यह भी बताया गया कि ‘आप जानते हैं कि मुस्लिम समाज और हिंदू समाज में मंदिर को लेकर जंग चल रही है और मुस्लिम समाज इस मंदिर को बने नहीं देना जा रहा है. ऐसे में मंदिर का काम चंदा उगा के काम किया जा रहा है.’

श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के नाम से फर्जी आईडी बना कर कुछ लोग पैसा ठगी का प्रयास कर रहे हैं। @HMOIndia @CPDelhi @dgpup @Uppolice को ऐसे लोगों के विरूद्ध विलम्ब कार्यवाही करनी चहिए। @ShriRamTeerth has not authorised any body to collect funds for this occasion. pic.twitter.com/YHhgTBXEKi

— विनोद बंसल Vinod Bansal (@vinod_bansal) December 31, 2023