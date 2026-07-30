Delhi Government Announced Closes Neet Protest Cases No Protection For Those Those With Criminal Backgrounds
सीजेपी प्रदर्शनकारियों से केस होंगे वापस, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को कोई राहत नहीं: दिल्ली सरकार
NEET Protest Cases: दिल्ली सरकार ने कहा है कि NEET (UG) परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई और कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी. हालांकि आपराधिक रिकार्ड वालों को छोड़ा नहीं जाएगा
NEET Protest Cases: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह नीट (NEET–UG)परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी. यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.