EnglishHindi

सीजेपी प्रदर्शनकारियों से केस होंगे वापस, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को कोई राहत नहीं: दिल्ली सरकार

NEET Protest Cases: दिल्ली सरकार ने कहा है कि NEET (UG) परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कोई और कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी. हालांकि आपराधिक रिकार्ड वालों को छोड़ा नहीं जाएगा

Written by: Vineet Sharan Edited by: Vineet Sharan
Updated: July 30, 2026, 6:05 PM IST
सीजेपी प्रदर्शनकारियों से केस होंगे वापस, आपराधिक पृष्ठभूमि वालों को कोई राहत नहीं: दिल्ली सरकार
दिल्ली पुलिस ने CCTV फुटेज के जरिए 2,873 लोगों की पहचान की, जिन्होंने CJP के 'चलो संसद' मार्च के दौरान कथित तौर पर पुलिसकर्मियों पर हमला किया. (photo credit, IANS)

NEET Protest Cases: दिल्ली सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि वह नीट (NEETUG) परीक्षा में अनियमितताओं को लेकर हुए विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं करेगी. यह राहत उन लोगों को नहीं मिलेगी जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है.

और पढ़ें: 'SOP के तहत लिए गए सभी एक्शन', पेलेट गन के लिए मिली थी लिखित मंजूरी, NEET प्रदर्शन पर CRPF का बड़ा खुलासा

ये खबर अपडेट हो रही है.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें News की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.