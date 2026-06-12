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12 Years Of Modi Govt: पीएम मोदी के नेतृत्व में देश को मिली नई पहचान, सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा भारत- रेखा गुप्ता

Delhi News Today: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि भारत केवल वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने वाला, नवाचार और समाधान प्रदान करने वाला सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है.

Written by: India.com Hindi News Desk
Updated: June 12, 2026, 6:08 PM IST
Delhi CM Rekha Gupta On Modi Govt

Delhi News Today: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता (Rekha Gupta) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) के नेतृत्व में देश ने बीते 12 साल में विकास, जनकल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम कायम किये हैं. NDMC कन्वेंशन सेंटर में शुक्रवार (जून, 12, 2026) को मीडियार्मियों से संवाद के दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने पिछले 12 वर्षों में विकास, जनकल्याण और वैश्विक प्रतिष्ठा के नए आयाम स्थापित किए हैं. उन्होंने कहा कि मेट्रो विस्तार, डिजिटल इंडिया, उड़ान योजना, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों ने देश की विकास यात्रा को नई गति दी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भारत केवल वैश्विक मंच पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाला देश नहीं, बल्कि दुनिया को दिशा देने वाला, नवाचार और समाधान प्रदान करने वाला सशक्त राष्ट्र बनकर उभरा है.

‘करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले’

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जनकल्याण और सामाजिक सशक्तिकरण को नई गति मिली है. उन्होंने कहा कि करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, मुफ्त राशन, जन धन खातों, आयुष्मान भारत, किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना और आवास योजनाओं के माध्यम से समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाया गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं, किसानों, युवाओं और छोटे उद्यमियों को सशक्त बनाने वाली योजनाओं ने देश में समावेशी विकास का मजबूत आधार तैयार किया है.

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‘राजधानी के विकास को मिली रफ्तार’

प्रेस वार्ता के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में दिल्ली को बुनियादी ढांचे, परिवहन, स्वच्छता और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग मिला है. उन्होंने कहा कि अमृत 2.0, स्वच्छ भारत मिशन, मेट्रो विस्तार, एक्सप्रेसवे परियोजनाओं और नमो भारत कॉरिडोर जैसी योजनाओं ने राजधानी के विकास को नई गति दी है. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के दिल्ली को प्रदूषण नियंत्रण, सार्वजनिक परिवहन और विश्वस्तरीय अवसंरचना के लिए दिए गए सहयोग की सराहना की. उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली की वैश्विक पहचान और नागरिक सुविधाओं में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.

दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की जनकल्याणकारी योजनाओं का राजधानी के लाखों नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ मिला है. उन्होंने बताया कि उज्ज्वला, स्वनिधि, आयुष्मान भारत, PM-उदय और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जैसी पहलों ने गरीबों, स्ट्रीट वेंडर्स, युवाओं और अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, नए आरोग्य मंदिरों और आधुनिक चिकित्सा अवसंरचना का विकास तेजी से हो रहा है. उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षों ने यह सिद्ध किया है कि स्पष्ट नेतृत्व और जनकल्याण के प्रति प्रतिबद्धता से विकास के बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं.

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