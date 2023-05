राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में नाबालिग लड़की की जघन्य हत्या के आरोपी साहिल को आज मंगलवार को रोहिणी कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के बाद कोर्ट ने साहिल को दो दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया. अब पुलिस साहिल से ये जानने की कोशिश करेगी कि उसने नाबालिग लड़की को इतनी बेरहमी से क्यों मारा.

मालूम हो कि उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के शाहबाद डेरी इलाके में बीस साल के साहिल ने 16 साल की लड़की को बेरहमी से चाकुओं से गोद दिया. हत्यारे के जब इतने में भी मन नहीं भरा तब उसने एक बड़ा सा पत्थर दे मारा. पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. इसमें देखा गया कि हत्यारा दोबारा वापस लौटा और एक बार फिर नाबालिग के ऊपर बड़ा सा पत्थर दे मारा.