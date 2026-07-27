ब्रिगेडियर का बेटा, नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी... दिल्ली की खुली नाली ने ली 20 साल के यशवेंद्र की जिंदगी

एक 20 साल का लड़का जो देश स्तर पर बास्केटबॉल खेलता था और सेना अधिकारी का बेटा था, अमेरिका से छुट्टियों पर भारत आया हुआ था. बारिश की वजह से फिसलन भरी सड़क पर उसकी कार एक तेज मोड़ पर कंट्रोल खोकर पेड़ से टकराई, फिर सड़क से उतरकर खुली और पानी भरी नाली में गिर गई. वह कार में फंस गया और बच नहीं पाया. उसकी साथ वाली लड़की किसी तरह बच गई. यह घटना नागाल देवात इलाके में हुई.

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दर्दनाक दुर्घटना ने एक परिवार की दुनिया उजाड़ दी (image AI)

अमेरिका से छुट्टियों पर आए 20 वर्षीय नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी यशवेंद्र सिंह की दिल्ली में सड़क हादसे में मौत हो गई.

बारिश के दौरान उनकी कार पेड़ से टकराकर खुली और पानी से भरी नाली में गिर गई, जहां वह कार में फंस गए.

साथ में मौजूद उनकी दोस्त किसी तरह बाहर निकलकर बच गई, लेकिन यशवेंद्र को नहीं बचाया जा सका.

घटना के बाद स्थानीय लोगों ने खुली नाली और प्रशासनिक लापरवाही को हादसे की बड़ी वजह बताया.

25 जुलाई 2026, शनिवार को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ बल्कि राजधानी में एक ऐसा हादसा भी हुआ जिससे एक मां-बाप की जिंदगी उजड़ गई. दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में 25 जुलाई 2026 की सुबह करीब 6 बजे एक दिल दहला देने वाली सड़क दुर्घटना हुई. indianexpress.com के मुताबिक, 20 वर्षीय यशवेंद्र सिंह नामक युवक की मौत हो गई. यशवेंद्र राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे, इंडियाना यूनिवर्सिटी (अमेरिका) के केली स्कूल ऑफ बिजनेस में पढ़ रहे थे और भारतीय सेना के ब्रिगेडियर के बेटे थे. यशवेंद्र लगभग 10 दिन पहले अमेरिका से भारत आए थे. वे दिल्ली कैंटोनमेंट इलाके में दोस्त के साथ ठहरे हुए थे और मामा के साथ भी समय बिता रहे थे. उनका मामा हौज खास के आर्मी गेस्ट हाउस में कैंसर के इलाज के लिए भर्ती थे. परिवार वाले बताते हैं कि आगे वे देहरादून जाने वाले थे. TOI के मुताबिक, घटना के दिन यशवेंद्र अपनी यूनिवर्सिटी की दोस्त (जिसकी कार थी) के साथ वसंत कुंज में उसकी घर जा रहे थे. रात वे दूसरे दोस्त के घर रुके थे. सुबह नांगल देवात रेड लाइट के पास तेज मोड़ पर बारिश से फिसलन भरी सड़क पर कार का कंट्रोल खो गया. कार पहले एक पेड़ से टकराई, फिर सड़क से उतरकर पलट गई और खुली पानी भरी नाली में गिर गई.

यशवेंद्र ड्राइविंग सीट पर फंस गए

आंखों देखने वाले और स्थानीय लोगों के अनुसार, यशवेंद्र ड्राइविंग सीट पर फंस गए थे. उनकी दोस्त किसी तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई और स्थानीय लोगों ने उसे बचाया. यशवेंद्र को बचाने के लिए रेस्क्यू टीम को बुलाया गया. उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. यशवेंद्र ने दिल्ली के संस्कृति स्कूल से 2024 में 12वीं पास की थी. वे एक प्रतिभाशाली एथलीट थे – गोल्ड मेडलिस्ट और नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर थे. स्कूल ने शोक संदेश में उन्हें “गिफ्टेड एथलीट” कहा, जिनकी टीम वर्क, अनुशासन और स्पोर्ट्समैनशिप ने सबको प्रेरित किया. उनके पिता एक डेकोरेटेड आर्मी ऑफिसर हैं, जिन्होंने 1999 का ऑपरेशन विजय और 2002 का ऑपरेशन पराक्रम देखा. परिवार उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर का है. इसी पिता ने सफदरजंग अस्पताल के मोर्चरी पर बेटे का इंतजार किया.

लंबे समय से इस नाली पर कवर या बैरियर नहीं

स्थानीय निवासियों ने लंबे समय से इस नाली पर कवर या बैरियर न होने की शिकायत की थी. कुछ महीने पहले भी इसी इलाके में ऐसी ही एक घटना में किसी की मौत हो चुकी थी. लोग DDA और प्रशासन से तुरंत सुरक्षा दीवार, कवर और स्पीड ब्रेकर लगाने की मांग कर रहे हैं. DDA ने कहा कि वहां टो वॉल है और बॉक्स ड्रेन बनाने का प्रस्ताव चल रहा है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने स्पीड ब्रेकर की अनुमति नहीं दी. पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. CCTV फुटेज, गाड़ी की स्पीड और मौसम की स्थिति की जांच हो रही है. दिल्ली-NCR में खुली नालियों, निर्माण गड्ढों और नागरिक सुविधाओं , सड़क सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी पर सवाल उठ रहे हैं. प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों.