Shraddha Murder Case: आफताब पूनावाला पर चलेगा हत्या और सबूत मिटाने का केस, साकेट कोर्ट ने तय किए आरोप

2022 Shraddha Murder Case: श्रद्धा वॉल्कर हत्याकांड मामले में दिल्ली की साकेट कोर्ट ने आज मंगलवार को अहम फैसला दिया. कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी आफताब अमीन पूनावाला (Aftab Amin Poonawala) के खिलाफ हत्या और सबूतों को नष्ट करने के आरोप तय कर दिए. केस की सुनवाई कर रहीं एडिशनल सेशन जज मनीषा खुराना कक्कड़ ने कहा कि आरोपी के खिलाफ प्रथम दृष्टया आईपीसी की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत अपराध के लिए मामला तो बनाता है.

कोर्ट ने कहा कि 18 मई, 2022 को सुबह साढ़े छह बजे हत्याकांड को अंजाम दिया गया, जो कि आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध है. अपराध को जानते हुए भी आरोपी ने अगले चार महीनों तक सबूतों मिटाने का काम किया. उसके शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए और अलग-अलग जगह फेंक दिए. ये आईपीसी की धारा 201 के तहत अपराध है.