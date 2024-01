Shahdara Fire: दिल्ली के शाहदरा में घर में लगी भीषण आग, नवजात बच्चे सहित 4 लोगों की मौत

नई दिल्ली: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के शाहदरा इलाके में बहुमंजिला इमारत के भूतल पर एक घर में भीषण आग लग गई. आग लगने के चलते एक नवजात समेत चार लोगों की दम घुटने से मौत हो गई. इस घटना में दो लोग झुलस गए.

अग्निशमन अधिकारियों ने बताया कि शाम पांच बजकर 22 मिनट पर शाहदरा इलाके के एक घर में आग लगने की सूचना मिली. दिल्ली अग्निशमन सेवा (DFS) के प्रमुख अतुल गर्ग ने कहा,’आग बुझाने में दमकल की पांच गाड़ियों को तैनात किया गया और इसपर शाम छह बजकर 55 मिनट तक काबू पा लिया गया. घर में रखी हुई रबड़ सामग्री जैसे वाइपर और रबड़ काटने वाली मशीन में आग लग गई थी.’ उन्होंने कहा कि पुलिस और अग्निशमन के अधिकारियों ने इमारत से छह लोगों को निकाला और उन्हें तुरंत गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया.

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इमारत में आग लगने की सूचना मिलने के बाद पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोगों की मदद से तीन लोगों को बचाने में कामयाब रहे. जिन्हें पीसीआर वाहन में अस्पताल ले जाया गया. उन्होंने बताया कि अग्निशमन अधिकारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने बच्चे समेत तीन लोगों को बचाया. जिन लोगों को बचाया गया वे अर्धबेहोशी की हालत में थे और उन्हें भी गुरु तेग बहादुर अस्पताल ले जाया गया. अस्पताल में चिकित्सकों ने चार लोगों को मृत घोषित कर दिया.

#WATCH | Delhi: 4 people died in a fire that broke out at a building in Shahdara’s Ram Nagar: Surendra Choudhary, DCP Shahdara

(Visuals from the spot) pic.twitter.com/SPxKCbKvIV

— ANI (@ANI) January 26, 2024