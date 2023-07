Video: दिल्ली के जनकपुरी में सड़क का बड़ा हिस्सा धंसा, 'Darvaza of Hell' सा दिख रहा गड्ढा

मानसूनी बारिश अब भी ठीक से हुई नहीं है और दिल्ली में उसका असर दिखने लगा है. बारिश होते ही जगह-जगह जल जमाव दिल्ली के लिए कोई नई बात नहीं है. लेकिन दिल्ली के जनकपुरी इलाके में आज यानी बुधवार 5 जुलाई को अचानक सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया. यहां एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया, जो तुर्कमेनिस्तान में मौजूद ‘नरक का दरवाजा’ की तरह दिख रहा है. हालांकि, नरक का दरवाजा में पांच दशक से अधिक समय से आग धधक रही है और यहां इस गड्ढे में झांकने पर पानी दिख रहा है.

दिल्ली पुलिस ने गड्ढे के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर दी है. जिसे भी इस गड्ढे के बारे में जानकारी मिल रही है, वह इसे देखने जरूर पहुंच रहा है. सड़क के बीच में इतना बड़ा गड्ढा होने की वजह से आसपास के इलाकों में वाहनों की आवाजाही पर असर पड़ा है. सूचना के अनुसार सड़क धंसने की इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है.