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Aam Aadmi Party Removed Raghav Chadha From Rajya Sabha Deputy Leader Reasons

राघव चड्ढा के वो 6 कदम, जिनकी वजह से AAP ने राज्यसभा में किया डिमोशन

AAP नेता राघव चड्ढा 2020 से 2022 तक दिल्ली की राजेंद्र नगर विधानसभा सीट से विधायक रहे हैं. वे दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं. पंजाब चुनाव जीतने के बाद AAP ने उन्हें 2022 में राज्यसभा भेजा था. उनका कार्यकाल 2028 तक है.

राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी (AAP) की स्थापना यानी 2012 के आसपास से ही पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं.

आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का डिमोशन हो गया है. AAP ने गुरुवार को राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया है. राज्यसभा सांसद अशोक मित्तल नए डिप्टी लीडर बनाए गए हैं. पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को लेटर लिखकर इसकी जानकारी दी है. राघव चड्ढा 2022 से पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं. उनका टर्म 2028 से पूरा हो रहा है. AAP के इस फैसले को लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. AAP के आलोचकों और BJP का कहना है कि राघव चड्ढा को उनकी बढ़ती लोकप्रियता की सजा दी गई है. क्‍या आम आदमी पार्टी को उनकी लोकप्रियता खलने लग गई? राघव चड्ढा को क्यों हटाया गया, इस बारे में AAP ने कुछ नहीं बताया है. लेकिन, इस कदम से 3 वजहें सामने निकलकर आ रही हैं.

राघव चड्ढा को हटाने की 6 वजह?

AAP के इस एक्शन के पीछे राघव चड्ढा का बदलता रवैया हो सकता है. जब दिल्ली में आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत कईयों को जमानत मिली, तब चड्ढा ने चुप्पी साध रखी थी.

दिल्ली शराब नीति मामले में 27 फरवरी 2026 को जब निचली अदालत से अरविंद केजरीवाल को राहत मिली, तब AAP के तमाम नेताओं ने अपनी राय रखी. राघव चड्ढा ने कुछ पोस्ट नहीं किया था. जबकि वो AAP के एक लोकप्रिय नेता हैं. युवाओं में उनकी एक पहचान है. अगर वो पार्टी नेताओं के लिए कुछ लिखते, तो इससे एक पॉजिटिव वाइव्स मिलती. लेकिन, चड्ढा ने ऐसा नहीं किया.

बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के साथ शादी करने के बाद राघव चड्ढा ने लंबे समय से उन्होंने पार्टी से एकतरफा दूरी बना ली थी. वो AAP को लेकर कोई बयान नहीं दे रहे थे. केजरीवाल को राहत मिलने पर भी सदन में उन्होंने कुछ नहीं बोला. तब वो तब गिग वर्कर्स और स्कूल फीस का मुद्दा उठा रहे थे.

AAP के करीबी सूत्रों के मुताबिक, राघव चड्ढा बीते कुछ समय से पार्टी के कामों में दिलचस्पी नहीं ले रहे थे. जब AAP संगठन और इसके नेता मुश्किल दौर का सामना कर रहे थे, तब राघव चड्ढा अपनी पत्नी के साथ फॉरिन टूर पर थे.

माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा पर इसलिए भी एक्शन लिया, क्योंकि वह राज्यसभा में पार्टी के कोटे से तय किए हुए समय में बोल रहे थे. इससे पार्टी के दूसरे सांसदों को कम मौका मिल पा रहा था. या वक्त मिल ही नहीं रहा था.

एक और वजह उनके पार्टी छोड़ने की अटकलों को भी माना जा सकता है. बीते दिनों सांसद संजय सिंह से जब एक जगह सवाल किया गया कि क्या राघव चड्ढा, किसी और पार्टी में शामिल हो सकते हैं, तब संजय सिंह ने कहा था, “ये सवाल आप उनसे पूछिए, लेकिन अगर वह ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ होने वाला सबसे पहला आदमी मैं रहूंगा.” हालांकि, तब संजय सिंह ने राघव चड्ढा के किसी और पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज किया था.

राज्यसभा में राघव चड्ढा को इन मुद्दों को उठाने से मिली लोकप्रियता

संसद के पिछले दो सत्रों में राघव ने आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए हैं. संसद के शीतकालीन सत्र 2025 में राघव चड्ढा ने गिग वर्कर्स का मुद्दा उठाया था.

उन्होंने ब्लिंकिट, जोमैटो और स्विगी जैसे डिलीवरी पार्टनर्स के कम वेतन, 10-मिनट डिलीवरी मॉडल और सामाजिक सुरक्षा की कमी पर अपनी राय रखी थी.

चड्ढा एक दिन के लिए ब्लिंकिट डिलीवरी ब्वॉय भी बने थे. चड्ढा ने डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स का मुद्दा भी उठाया था.

उन्होंने कॉपीराइट एक्ट 1957 में संशोधन की मांग की थी, ताकि टीचर्स और इन्फ्लुएंसर्स को एल्गोरिदम और गलत ‘टेकडाउन’ से बचाया जा सके.

उन्होंने ‘एक देश, एक स्वास्थ्य उपचार’ (One Nation, One Health Treatment) की वकालत की और निजी अस्पतालों की बदहाली पर चिंता जताई थी.

बजट सत्र 2026 में राघव चड्ढा ने राज्यसभा में यूरिया और अन्य मिलावटों का मुद्दा उठाया था.

एयरपोर्ट पर यात्रियों को सस्ता खाना मिले, इसके लिए सभी 150+ एयरपोर्ट्स के डिपार्चर एरिया में किफायती कैफे की मांग की थी.

चड्ढा ने मोबाइल रीचार्ज 28 दिन के बजाय पूरे कैलेंडर महीने (30 ये 31) का करने की मांग की थी.

उन्होंने बैंक अकाउंट में मिनिमम बैलेंस न रखने पर लगने वाले जुर्माने को पूरी तरह खत्म करने का प्रस्ताव दिया था.

चड्ढा ने पति-पत्नी के लिए ज्वॉइंट इनकम टैक्स फाइलिंग का ऑप्शन दिया था.

साथ ही उन्होंने पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) को एक कानूनी अधिकार बनाए जाने की वकालत की थी.

AAP के नए डिप्टी लीडर अशोक मित्तल को जानिए

अशोक मित्तल पंजाब से AAP के राज्यसभा सांसद हैं. वे जालंधर के रहने वाले हैं. वो पंजाब की लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर हैं. राजनीति में आने से पहले वह कामयाब बिजनेसमैन रहे हैं. उनका परिवार ‘लवली ग्रुप’ का मालिक है.

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