Liquor Policy Case: जेल में बंद Manish Sisodia को राहत, बीमार पत्नी से हफ्ते में एक बार मिल सकेंगे AAP नेता

Delhi News Today: शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक साल से अधिक समय से जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) को कोर्ट से थोड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) ने AAP नेता को हफ्ते में एक बार अपनी बीमार पत्नी और डॉक्टरों से मिलने की इजाजत दे दी है. आखिरी बार उन्हें अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए पिछले साल नवंबर में दिवाली के दौरान हिरासत में पैरोल दी गई थी.

AAP leader Manish Sisodia custody parole | Rouse Avenue Court in Delhi allows Manish Sisodia to meet his ailing wife once a week in custody parole. Doctor to also visit her during the meeting. This arrangement shall continue till the next orders.

The court has listed the hearing… pic.twitter.com/bOnz6DKs17

— ANI (@ANI) February 5, 2024