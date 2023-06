अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी का बड़ा बयान- हम यूनिफार्म सिविल कोड का समर्थन करते हैं

UCC, AAP: बीजेपी (bjp) के धुर विरोधी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी (AAP) ने समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) अन्य विरोधी दलों की लाइन से हटकर यूसीसी के पक्ष में बयान दिया है. आप नेता संदीप पाठक ने आज बुधवार को कहा, हम सैद्धांतिक रूप से समान नागरिक संहिता (UCC) का समर्थन करते हैं क्योंकि अनुच्छेद 44 भी कहता है कि देश में यूसीसी होना चाहिए. इसलिए सभी धर्मों, राजनीतिक दलों और संगठनों से व्यापक विचार-विमर्श कर आम सहमति बनानी चाहिए.

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव संदीप पाठक ने कहा, लेकिन ये मुद्दा सभी धर्म संप्रदाय से जुड़ा मुद्दा है लेकिन स्टेक होल्डर्स से आम सहमति बनानी चाहिए.

आप का यह बयान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के उस बयान के बाद आया है, जिसमें पीएम मोदी ने कल मंगलवार को समान कानून (Uniform Civil Code) को लेकर कहा था कि देश दो कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान (Civil Code is part of the Constitution) का हिस्सा है. उन्होंने कहा था, आज यूसीसी (UCC) के नाम पर लोगों को भड़काया जा रहा है. देश दो (कानूनों) पर कैसे चल सकता है? संविधान भी समान अधिकारों की बात करता है. सुप्रीम कोर्ट ने भी यूसीसी लागू करने को कहा है. ये (विपक्ष) लोग बैंक की राजनीति वोट खेल रहे हैं .