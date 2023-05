AAP ने कहा, दिल्ली पुलिस ने मनीष सिसोदिया से बदसलूकी की, पुलिस का जवाब, यह दुष्प्रचार है

नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (APP) ने आज मंगलवार को पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से दिल्ली पुलिस (Delhi Police) पर बदसलूकी करने का आरोप लगाया है. आप ने वीडियो शेयर करते हुए कहा, दिल्ली राउज एवेन्यू अदालत (Rouse Avenue court) में पुलिसकर्मी ने पूर्व उपमुख्यमंत्री (former Delhi deputy CM) मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) से बदसलूकी की.वहीं दिल्ली पुलिस ने आप के आरोप को खारिज करते हुए इसे दुष्प्रचार बताया.

आबकारी घोटाले से जुड़े धन शोधन के एक मामले में सिसोदिया को आज अदालत में पेश किया गया था. दिल्ली पुलिस ने ट्वीट किया, राउज एवेन्यू अदालत में पेशी के समय मनीष सिसोदिया के साथ पुलिस दुर्व्यवहार की बात दुष्प्रचार है.

आप ने कहा,आज Rouse Avenue Court में जो हुआ, उससे साबित हुआ कि सीधा प्रधानमंत्री कार्यलय से निर्देश है कि

मनीष सिसोदिया जी को अपमानित किया जाए, उनका मनोबल तोड़ा जाए, आत्मविश्वास कुचल दिया जाए. उनकी तस्वीरें ऐसे पब्लिश की जाए कि देखिए हमने एक आदमी को मिट्टी में मिला दिया.

आप नेता आतिशी ने ट्विटर पर इस कथित घटना का वीडियो साझा किया और लिखा, राउज एवेन्यू अदालत में इस पुलिसकर्मी की मनीष के साथ हैरान करने वाली बदसलूकी. दिल्ली पुलिस उसे तुरंत निलंबित करें.