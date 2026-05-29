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दिल्ली जिमखाना क्लब के बाद अब 179 एकड़ में फैले DGC के बंद होंगे दरवाजे! SC से आया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली गोल्फ क्लब करीब 179 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है. इसमें लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा हरियाली और फॉरेस्ट कवर के तहत आता है. परिसर में कई ऐतिहासिक स्मारक भी मौजूद हैं.

Written by: Anjali Karmakar Edited by: Anjali Karmakar
Updated: May 29, 2026, 4:12 PM IST
दिल्ली जिमखाना क्लब के बाद अब 179 एकड़ में फैले DGC के बंद होंगे दरवाजे! SC से आया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला
दिल्ली गोल्फ क्लब मूल रूप से 1930 के दशक की शुरुआत में एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गोल्फ कोर्स के रूप में बनाया गया था. (PTI)

दिल्ली के पॉश और ताकतवर क्लबों को लेकर छिड़ी बहस अब सिर्फ दिल्ली जिमखाना क्लब तक सीमित नहीं रही है. अब ब्रिटिश काल के प्रतिष्ठित दिल्ली गोल्फ क्लब भी विवादों में आ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 179 एकड़ में फैले दिल्ली गोल्फ क्लब के कुछ हिस्सों को सील करने का निर्देश दिया है. लाइव लॉ की वेबसाइट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब कैंपस में स्थित दो संरक्षित स्मारकों के चारों ओर 100 मीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र लागू करने का निर्देश दिया है. इन स्मारकों के नाम रेड बंगला फर्स्ट और रेड बंगला सेकेंड है. इसके साथ ही गोल्फ क्लब की रसोई के कुछ हिस्सों समेत कुछ और स्ट्रक्चर को सील करने का भी निर्देश दिया गया है.

कब बना था दिल्ली गोल्फ क्लब?

दिल्ली गोल्फ क्लब मूल रूप से 1930 के दशक की शुरुआत में एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गोल्फ कोर्स के रूप में बनाया गया था. पहले इसका नाम लोधी गोल्फ क्लब था. इसके बाद 24 फरवरी 1950 को इसका पुनर्गठन हुआ. फिर इसे एक कॉर्पोरेट यूनिट में तब्दील किया गया. यह क्लब लुटियंस दिल्ली के बेहद महंगे इलाके में स्थित है. यहां से इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा और लोधी गार्डन जैसी अहम जगहें बेहद करीब हैं.

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दिल्ली गोल्फ क्लब में कितने कोर्स?

दिल्ली गोल्फ क्लब की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन और हरियाली मानी जाती है. लुटियंस दिल्ली के बीच स्थित यह क्लब करीब 179 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा फॉरेस्ट कवर के तहत आता है. क्लब परिसर में तुगलक और लोदी काल के 9 से 10 ऐतिहासिक स्मारक भी मौजूद हैं. यहां 18 होल का लोदी कोर्स और 9 होल का पीकॉक कोर्स है, जो इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन के लिए जाना जाता है.

दिल्ली गोल्फ क्लब का 50 प्रतिशत हिस्सा फॉरेस्ट कवर के तहत आता है. (PTI)


कैसे मिलती है मेंबरशिप?

गोल्फ क्लब के करीब 5400 स्थायी सदस्य हैं. दिल्ली गोल्फ क्लब में अलग-अलग कैटेगरी की सदस्यता है, लेकिन नियमित सदस्य बनने के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ सकता है. क्लब अधिकारियों का कहना है कि सरकारी अधिकारियों की कैटेगरी में सदस्यता जल्दी मिलती है. बिजनेस कैटेगरी में लंबा इंतजार करना पड़ता है. आम लोगों का नंबर आना नामुमकिन है.


सरकार ने क्लब की लीज को 2050 तक बढ़ाया

दिल्ली गोल्फ क्लब की जमीन का मुद्दा विवाद का बड़ा कारण है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने 2012 में क्लब की लीज को 2050 तक बढ़ा दिया था. करोड़ों-अरबों रुपये कीमत वाली इस जमीन के बदले क्लब द्वारा अपेक्षाकृत बेहद कम किराया दिए जाने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. कई सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व अधिकारी यह तर्क दे रहे हैं कि इतनी विशाल सरकारी जमीन का इस्तेमाल आम लोगों और खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए.

सामने आ चुके हैं टैक्स विवाद के मामले

गोल्फ क्लब पर टैक्स विवाद, कर्मचारियों के मामले और सदस्यता को लेकर कई बार कानूनी लड़ाइयां भी हो चुकी हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में मौजूद विरासत संरचनाओं के संरक्षण में देरी को लेकर NDMC अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी.

गोल्फ क्लब के करीब 5400 स्थायी सदस्य हैं. (PTI)


क्लब में हुआ था कथित नस्लीय भेदभाव का मामला

विवाद सिर्फ दिल्ली गोल्फ क्लब की सदस्यता और जमीन तक सीमित नहीं है. कुछ साल पहले इस क्लब में मेघालय की एक महिला के साथ कथित नस्लीय भेदभाव का मामला भी सामने आया था. महिला ने आरोप लगाया था कि ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने की वजह से क्लब में उनके साथ अपमानजनक बर्ताव किया गया. इस घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी और क्लब की छवि को बड़ा झटका लगा था.


कैडी प्रोफेशनल्स ने भी की थी शिकायत

इसके अलावा पेशेवर गोल्फ खिलाड़ियों और कैडी प्रोफेशनल्स ने भी क्लब पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि सरकारी जमीन पर बने इस क्लब में उन्हें प्रैक्टिस की परमिशन नहीं दी जाती, जबकि जमीन का मूल उद्देश्य गोल्फ को बढ़ावा देना था. मामला अदालत तक पहुंच चुका है. इस पर कानूनी लड़ाई जारी है.

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Anjali Karmakar

Anjali Karmakar

अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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