दिल्ली जिमखाना क्लब के बाद अब 179 एकड़ में फैले DGC के बंद होंगे दरवाजे! SC से आया नोटिस, जानें क्या है पूरा मामला

दिल्ली के पॉश और ताकतवर क्लबों को लेकर छिड़ी बहस अब सिर्फ दिल्ली जिमखाना क्लब तक सीमित नहीं रही है. अब ब्रिटिश काल के प्रतिष्ठित दिल्ली गोल्फ क्लब भी विवादों में आ गई है. सुप्रीम कोर्ट ने 179 एकड़ में फैले दिल्ली गोल्फ क्लब के कुछ हिस्सों को सील करने का निर्देश दिया है. लाइव लॉ की वेबसाइट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गोल्फ क्लब कैंपस में स्थित दो संरक्षित स्मारकों के चारों ओर 100 मीटर का प्रतिबंधित क्षेत्र लागू करने का निर्देश दिया है. इन स्मारकों के नाम रेड बंगला फर्स्ट और रेड बंगला सेकेंड है. इसके साथ ही गोल्फ क्लब की रसोई के कुछ हिस्सों समेत कुछ और स्ट्रक्चर को सील करने का भी निर्देश दिया गया है.
दिल्ली गोल्फ क्लब मूल रूप से 1930 के दशक की शुरुआत में एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गोल्फ कोर्स के रूप में बनाया गया था. पहले इसका नाम लोधी गोल्फ क्लब था. इसके बाद 24 फरवरी 1950 को इसका पुनर्गठन हुआ. फिर इसे एक कॉर्पोरेट यूनिट में तब्दील किया गया. यह क्लब लुटियंस दिल्ली के बेहद महंगे इलाके में स्थित है. यहां से इंडिया गेट, हुमायूं का मकबरा और लोधी गार्डन जैसी अहम जगहें बेहद करीब हैं.
दिल्ली गोल्फ क्लब की सबसे बड़ी खासियत इसकी लोकेशन और हरियाली मानी जाती है. लुटियंस दिल्ली के बीच स्थित यह क्लब करीब 179 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत हिस्सा फॉरेस्ट कवर के तहत आता है. क्लब परिसर में तुगलक और लोदी काल के 9 से 10 ऐतिहासिक स्मारक भी मौजूद हैं. यहां 18 होल का लोदी कोर्स और 9 होल का पीकॉक कोर्स है, जो इंटरनेशनल लेवल के कॉम्पिटिशन के लिए जाना जाता है.
गोल्फ क्लब के करीब 5400 स्थायी सदस्य हैं. दिल्ली गोल्फ क्लब में अलग-अलग कैटेगरी की सदस्यता है, लेकिन नियमित सदस्य बनने के लिए कई सालों का इंतजार करना पड़ सकता है. क्लब अधिकारियों का कहना है कि सरकारी अधिकारियों की कैटेगरी में सदस्यता जल्दी मिलती है. बिजनेस कैटेगरी में लंबा इंतजार करना पड़ता है. आम लोगों का नंबर आना नामुमकिन है.
दिल्ली गोल्फ क्लब की जमीन का मुद्दा विवाद का बड़ा कारण है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने 2012 में क्लब की लीज को 2050 तक बढ़ा दिया था. करोड़ों-अरबों रुपये कीमत वाली इस जमीन के बदले क्लब द्वारा अपेक्षाकृत बेहद कम किराया दिए जाने को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं. कई सामाजिक कार्यकर्ता और पूर्व अधिकारी यह तर्क दे रहे हैं कि इतनी विशाल सरकारी जमीन का इस्तेमाल आम लोगों और खिलाड़ियों के लिए होना चाहिए.
गोल्फ क्लब पर टैक्स विवाद, कर्मचारियों के मामले और सदस्यता को लेकर कई बार कानूनी लड़ाइयां भी हो चुकी हैं. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने परिसर में मौजूद विरासत संरचनाओं के संरक्षण में देरी को लेकर NDMC अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी.
विवाद सिर्फ दिल्ली गोल्फ क्लब की सदस्यता और जमीन तक सीमित नहीं है. कुछ साल पहले इस क्लब में मेघालय की एक महिला के साथ कथित नस्लीय भेदभाव का मामला भी सामने आया था. महिला ने आरोप लगाया था कि ट्रेडिशनल ड्रेस पहनने की वजह से क्लब में उनके साथ अपमानजनक बर्ताव किया गया. इस घटना ने पूरे देश में बहस छेड़ दी थी और क्लब की छवि को बड़ा झटका लगा था.
इसके अलावा पेशेवर गोल्फ खिलाड़ियों और कैडी प्रोफेशनल्स ने भी क्लब पर भेदभाव के आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि सरकारी जमीन पर बने इस क्लब में उन्हें प्रैक्टिस की परमिशन नहीं दी जाती, जबकि जमीन का मूल उद्देश्य गोल्फ को बढ़ावा देना था. मामला अदालत तक पहुंच चुका है. इस पर कानूनी लड़ाई जारी है.