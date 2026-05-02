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MRI के लिए नहीं लगानी पड़ेगी लंबी लाइन, मरीज के पास खुद आएगी मशीन - AIIMS में शुरू हुई अनोखी सुविधा

AIIMS दिल्ली में पोर्टेबल MRI की सुविधा शुरू हुई है. अब मरीजों को बिना शिफ्ट किए बेड पर ही स्कैनिंग हो जाएगी. आइए जानते हैं ये कैसे काम करेगा?

Photo from AI

MRI के लिए अस्पताल में पहले लंबी लाइन लगती थी, लेकिन अब मरीजों को इसे छुटकारा मिलने वाला है. दरअसल, दिल्ली AIIMS ने देश में पहला पोर्टेबल बेडसाइड MRI सिस्टम शुरू किया है. इस नई सुविधा से गंभीर मरीजों को स्कैन के लिए इधर-उधर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मशीन खुद उनके पास पहुंचेगी. पहले ब्रेन स्कैन के लिए मरीज को शिफ्ट करना पड़ता था, वहीं अब बेड पर ही पूरी जांच हो सकेगी. इससे समय भी बचेगा और मरीज को भी दिक्कत नहीं होगी.

पुराने MRI से कितना अलग है ये सिस्टम?

अब तक अस्पतालों में MRI मशीनें बड़ी, भारी और एक जगह स्थिर रहती थीं. ऐसे में गंभीर मरीजों को MRI रूम तक ले जाना पड़ता था, जो कई बार जोखिम भरा साबित होता था. लेकिन इस नई पोर्टेबल MRI मशीन छोटी, हल्की और पहियों पर चलेगी, जिसे आसानी से मरीज के बेड तक ले जाया जा सकता है. यह अल्ट्रा-लो-फील्ड तकनीक पर आधारित है, जो सुरक्षित और तेज इमेजिंग की सुविधा देती है. इस सिस्टम का इस्तेमाल न्यूरोलॉजी विभाग में विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम की निगरानी में किया जा रहा है, जिससे इलाज की प्रक्रिया और भी आसान और तेज हो गई है.

किन मरीजों को सबसे ज्यादा फायदा?

यह तकनीक उन मरीजों के लिए फायदेमंद है जो स्ट्रोक, सिर की चोट या न्यूरोसर्जरी के बाद ICU में भर्ती होते हैं. ऐसे केस में हर मिनट कीमती होती है और मरीज को हिलाना भी खतरनाक साबित हो सकता. पोर्टेबल MRI की मदद से डॉक्टर तुरंत ब्रेन की स्थिति देख सकते और जल्दी फैसला ले सकते हैं. बच्चों और पोस्ट-ऑपरेटिव मरीजों के लिए भी यह काफी मददगार साबित होगी, क्योंकि उन्हें बार-बार शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

भारत के लिए बड़ा कदम

इस तकनीक को भारत में मंजूरी मिलने के बाद, AIIMS में लागू किया गया है. विशेषज्ञ हेल्थकेयर सेक्टर के लिए इसे बड़ा बदलाव मान रहे हैं. इससे न सिर्फ बड़े अस्पतालों बल्कि छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों में भी बेहतर डायग्नोसिस हो सकेगी. पोर्टेबल MRI के आने से संक्रमण का खतरा कम होगा, समय की बचत होगी और मरीजों को ज्यादा सुरक्षित इलाज मिल सकेगा. आने वाले समय में यह तकनीक भारत के मेडिकल सिस्टम को एक नई दिशा दे सकती है.

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