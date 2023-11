Air Pollution: बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केजीरवाल सरकार ने बनाया खास प्लान, दिल्ली में पहली बार इस तारीख को कृत्रिम बारिश!

Delhi Air Pollution: देश की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर काबू पाने के लिए केजरीवाल सरकार ने खास प्लान बनाया है. केजरीवाल सरकार दिल्ली में पहली बार कृत्रिम बारिश (Artificial Rain) करवाएगी. दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय ने इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 20 नवंबर के आस पास कृत्रिम बारिश कराई जा सकती है. उन्होंने कहा कि IIT कानपुर ने दिल्ली सरकार को इसे लेकर पूरा प्लान सौंपा है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि शुक्रवार को दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट को इसकी जानकारी देगी. साथ ही दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट से कृत्रिम बारिश कराने में केंद्र सरकार का सहयोग दिलाने की गुजारिश भी करेगी.

#WATCH | Delhi Environment Minister Gopal Rai says, “A meeting with the IIT Kanpur team was held today regarding the possibility of cloud seeding i.e., artificial rain in wake of pollution situation… This proposal was first presented by IIT Kanpur in that meeting…In today’s… https://t.co/zosnw8k2d1 pic.twitter.com/IYfBpc4yDk

— ANI (@ANI) November 8, 2023