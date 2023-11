Delhi की हवा आज भी 'जहरीली', Noida में AQI 600 तो गुरुग्राम में 500 के पार, छाई धुंध की मोटी परत

दिल्ली-एनसीआर में आज भी वायु प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में बरकरार है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार सोमवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) गंभीर श्रेणी में बना हुआ है.आर.के. पुरम में AQI 466, ITO में 402, पटपड़गंज में 471 और न्यू मोती बाग में 488 दर्ज़ किया गया. सफर के अनुसार, एयरपोर्ट टी3 पर AQI 559 गंभीर श्रेणी में. दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में AQI 473 दर्ज हुआ जो गंभीर श्रेणी में है. लोधी रोड पर AQI 450 गंभीर श्रेणी में, मथुरा रोड AQI 453 गंभीर श्रेणी में, IIT दिल्ली क्षेत्र में AQI 517 गंभीर श्रेणी में और पूसा में AQI 407 दर्ज हुआ जोकि गंभीर श्रेणी में है.

सफर के अनुसार, नोएडा का AQI 600 पार चला गया है. गुरुग्राम ने भी AQI 500 पार चला गया है.दिल्ली में सोमवार सुबह 5:41 मिनट पर AQI ओवरआल AQI 471, वहीं नोएडा में AQI 616 दर्ज हुआ जो कि गंभीर श्रेणी में. दिल्ली से सटे गुरुग्राम में AQI 516 दर्ज हुआ जोकि गंभीर श्रेणी में है. रविवार को यहां AQI का स्तर 392 दर्ज हुआ था.

#WATCH | Air quality across Delhi continues to be in the ‘Severe’ category as per the Central Pollution Control Board (CPCB).

